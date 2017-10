Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Indul az InnoMax díj

Az Invitech Solutions október elején ismét meghirdette az egyik legnépszerűbb hazai innovációs seregszemlét, az Invitech InnoMax Díjat - jelentette be a Invitech Solutions.

A 2009-ben útjára indított díjnak köszönhetően számos ötlet valósulhatott már meg a gazdasági és a civil szektor legkülönbözőbb területein. Kapott már elismerést lakóházak felhő alapú energiafelügyeleti rendszere, közösségi bűnmegelőzési program, az orvos-beteg kommunikációt segítő, mesterséges intelligencia alapú chat-alkalmazás, és olyan nemes célok megvalósulását is segíthette már a pályázat, mint a kamaszok lelki elsősegély-szolgálata vagy az elveszett gyerekek felkutatása - emeli ki a közlemény.

A díj ahhoz próbál segítséget nyújtani, hogy az itt kitalált ötleteket itthon lehessen minél nagyobb arányban megvalósítani. A tavaly 160 nevezés érkezett és volt pályázó, aki 2 millió forint összegű támogatást kapott fejlesztéseihez. Az Invitech Solutions a pénzügyi támogatás mellett, a szakmai konzultáció lehetőségét is felajánlja a nyerteseknek.

Fontos, hogy a lehetőségekhez mérten, minél inkább csökkenjen a digitális távolság a gazdasági élet szereplői és a civil világ között, és mindkét terület esetében lényeges, hogy amit tesznek, az a közjót szolgálja - mondta Javorniczky Áron operatív vezérigazgató-helyettes, az Invitech InnoMax Díj zsűrielnöke.

Milyen pályázatokat várnak?

Az idén nyolcadik alkalommal kiírt pályázaton, két - a Business, valamint a Nonprofit és civil - kategóriában lehet indulni.

A Business kategóriában olyan innovatív, lehetőség szerint egyedi beruházási-, fejlesztési ötletek vagy projekttervek bemutatását várják, amelyek felhasználása nem csak a pályázó, hanem mások üzleti sikereihez is hozzájárulhat. Itt a vállalatok mellett, a különböző intézmények pályázatait is szívesen fogadják. A kategóriában mérettől függetlenül bármely hazai vállalkozás vagy intézmény elindulhat.

A Nonprofit és civil kategóriában olyan projekteket várnak, amelyek élhetőbbé tehetik környezetünket, legyen szó fenntarthatóságról, oktatásról, egészségügyről, felzárkóztatásról vagy éppen esélyegyenlőségről. Erre a pályázatra értelemszerűen a civil és nonprofit szervezetek nevezéseit várják, szintén mérettől függetlenül. Az előző évi tapasztalatok és a sok pozitív visszajelzés eredményeképpen, ennek a kategóriának a pályáztatását idén is a Magyar Adományozói Fórum (MAF) partneri együttműködésével bonyolítja le az Invitech Solutions.

A két kategória kiírása a társaság honlapjáról és blogjáról is letölthető, ahol számos más, a pályázathoz is hasznos szakmai anyag is megtekinthető. A nevezési határidő: 2017. október 31.