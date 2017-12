Ingyenes utazást kínál a Főtaxi

Frissült a Főtaxi applikációja, amelyet már az utasok 30 százaléka használ rendelésre. Az ünnepek alatt midnen századik, applikációval rendelő utas ingyen utazhat.

December közepén megújult a Főtaxi taxirendelő applikációja, Így az eddig is elérhető menetdíj kalkulátor már nemcsak előzetes kalkulációt ad a viteldíjra, hanem út közben nyomon követhetjük telefonunk kijelzőjén a GPS adatokkal összevetve azt is, hogy éppen hol áll a taxaméter - adta hírül a cég.

A frissítésnek köszönhetően a korábbinál egyszerűbben adhatunk le előrendelést, amelyet aztán egyetlen kattintással törölni is lehet, emellett az utasok a fizetés után értékelhetik a sofőrt is.

December 20. és 30. között akciót hirdet a Főtaxi, aminek értelmében minden 100. applikációval utazó ügyfél ingyen utazhat Budapest területén belül, megszakítás nélkül.

Az applikációval az - átlagos forgalmi viszonyok között - 8-10 perces várakozási idő 5-6 percre rövidül.

Az app korábban is elérhető funkciói továbbra is elérhetők így a rendelés után megjelenik a telefonunkon a taxis fényképe, a taxi útvonalát nyomon tudjuk követni, az autó megérkezésére hangjelzés figyelmeztet bennünket, és a bankkártyákat is felvihetünk a rendszerbe a minél gyorsabb és kényelmesebb fizetés érdekében. Szintén hasznos a repülőtéri előzetes prevoucher igénylésének lehetősége, amely egy hétig érvényes, és így már az elutazás napján a hazafelé fuvart is megrendelhetjük, és kisebb várakozási idővel igénybe vehetjük a szolgáltatást. Emellett arra is módunk nyílik, hogy részletes feltételek alapján kérjünk autót, elmenthetjük a kedvenc címeinket és áttekinthetjük korábbi rendeléseinket.