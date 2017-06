Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Itt a döntés: vége lehet az ingyenes fájlmegosztásnak

A szerzői jog megsértésének minősülhet a The Pirate Bayhez hasonló, védelem alatt álló művek online megosztásával foglalkozó platform szolgáltatása és üzemeltetése - mondta ki szerdai döntésével az Európai Bíróság.

A döntés megfelel a korábbi főtanácsnoki javaslatnak. A bíróság szerint ugyanis a megosztó platform üzemeltetői e művek rendelkezésre bocsátásában akkor is megkerülhetetlen szerepet játszanak, ha az érintett műveket a megosztó platform felhasználói töltötték fel.

Ez viszont egyenes út ahhoz, hogy a jövőben az internetszolgáltatók letiltsák a fájlcserélő oldalakat - közölte korábban a KPMG Legal Tóásó Ügyvédi Iroda.

Holland volt az alapügy



Az ügy azért került az EB el, mert egy szerzői jogok védelmére specializálódott alapítvány (Stichting Brein) azt kérte egy holland bíróságtól, kötelezze az internet-hozzáférést nyújtó szolgáltatókat (Ziggo és XS4ALL) a Pirate Bayhez való hozzáférés blokkolására. Ez a platform ugyanis lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a saját számítógépeiken található műveket részletekben (torrents) megosszák és letöltsék1. A kérdéses fájlok nagy többsége szerzői jogi védelem alatt álló művekre mutat, anélkül hogy a jogosultak e platform üzemeltetőinek és felhasználóinak engedélyt adtak volna megosztási cselekmények elvégzésére.

Az ügyben eljáró holland bíróság (Hoge Raad der Nederlanden - Hollandia legfelsőbb bírósága) pedig az európai szervezethez fordult. Kérték, tisztázzák a helyzetet: az oldalhoz való hozzáférést biztosító internetszolgáltatók büntethetők-e az ügyben. A Hoge Raad lényegében arra kereste a választ, hogy a The Pirate Bayhez hasonló megosztó platform az uniós irányelv értelmében vett "nyilvánossághoz közvetítést" végez-e, ennélfogva megsértheti-e a szerzői jogot.

Így érvelt a bíróság



Márpedig mai ítéletében az EB kimondta: az online megosztó platform szolgáltatását és üzemeltetését ténylegesen az irányelv értelmében vett közvetítésnek kell tekinteni.

A bíróság korábbi ítélkezési gyakorlata alapján főszabály szerint bármely olyan cselekmény, amellyel a felhasználó az adott ügy teljes ismeretében az ügyfelei számára védelem alatt álló művekhez ad hozzáférést, az irányelv értelmében vett "közvetítésnek" minősülhet.

A szerzői jogi védelem alatt álló műveket a The Pirate Bay segítségével úgy bocsátják e platform felhasználói rendelkezésére, hogy azok a művekhez az általuk egyénileg megválasztott helyről és időpontban férhessenek hozzá.

Bár a az érintett műveket a felhasználók töltötték fel, az EB szerint a platform üzemeltetői a művek rendelkezésre bocsátásában megkerülhetetlen szerepet játszanak. Ráadásul az oldal a keresőmotoron kívül a művek jellegén, műfaján és népszerűségén alapuló kategóriákat is kínál - továbbá az üzemeltetők törlik az elavult vagy hibás torrentfájlokat, és aktívan megszűrnek bizonyos tartalmakat is.

A két beperelt szolgáltató előfizetőinek jelentős része töltött is le médiafájlokat a The Pirate Bay segítségével. Azt is hangsúlyozta az EB, hogy hasonló platformok rendelkezésre bocsátására és üzemeltetésére haszonszerzés érdekében kerül sor, mivel jelentős reklámbevételt termelnek.