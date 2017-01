Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Itt az új lehetőség induló magyar cégeknek

Feltörekvő vállalkozók jelentkezését várja az ötödik Be smart startup versenyre a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (BVK), a győztes projekteket a Düsseldorfi Magyar Start Up Eventen és a think.BDPST keretében mutathatják be az ötletgazdák - közölte a BVK.

A kétfordulós versenyre olyan innovatív vállalkozások jelentkezését várják február 10-ig, amelyek a piacra lépés fázisán már túl vannak, vagy legalább prototípussal rendelkeznek.

A közlemény szerint a smart city (okosváros) és mobilitás témában kiválasztott 10 startup egy-egy képviselője részt vehet március 28-án a Düsseldorfi Magyar Start Up Eventen, amely elsősorban a magyar startupokat segíti abban, hogy a német piacra léphessenek. A rendezvényen a feltörekvő vállalkozóknak lehetőségük lesz az egyedi bemutatkozásra az észak-rajna-vesztfáliai régióban jelen lévő és más német nagyvállalatok innovációs vezetői és befektetői előtt.

A jövő munkahelyei, a jövő oktatása, egészségügyi innováció és mesterséges intelligencia témákban kiválasztott 10 startup március 30. és 31. között a think.BDPST kísérő rendezvényén, a Startup Corneren is bemutatkozhat, ahol a résztvevők nemzetközi és hazai szakemberek, befektetők és nagyvállalatok innovációs vezetői előtt ismertethetik vállalatukat.

A BVK a nyertes startupok részére mentorálást nyújt, hozzájárul ismertségük növekedéséhez, információkkal látja el őket a hazai és a nemzetközi startup világ aktuális eseményeiről, további rendezvényen való megjelenési lehetőséget biztosít számukra - áll a közleményben.

A BVK ezúttal a Düsseldorfi Magyar Főkonzulátussal, a think.BDPST-el és a Vodafone Deutschlanddal együttműködve hirdeti meg a versenyt.

A Be smart versenyeken már 85 startup vett rész, amelyek közül a közalapítvány 19 győztesnek tudott külföldi bemutatkozási lehetőséget biztosítani - közölte korábban Szalai Piroska, a BVK kuratóriumi elnöke.