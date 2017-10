Kár lenne temetni az Ubert

Kattintson a cikk megnyitásához

Amikor bő öt éve a Volvo megmutatta a Concept Coupét, tömegek sóhajtották kórusban, hogy milyen jó is lenne, ha ez gyártásba menne. A finoman elegáns, visszafogott formában volt valami az egykori P1800 kupéból, de ami ennél is fontosabb, elég kortalan ahhoz, hogy most is abszolút időszerűnek hasson, vagy akár két év múlva, amikor gyártani kezdik.