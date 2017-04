Kell-e féltenünk az adatainkat a Big Data feldolgozástól? - Íme, néhány félreértés

A Big Data elemzések sok területen segíthetik és tehetik jobbá az életünket, ám a túl szigorú adatvédelmi szabályok ennek komoly gátat is szabhatnak - hívják fel a figyelmet a Kürt Zrt. szakemberei, akik néhány tévhitet is megpróbálnak eloszlatni a Big Data felhasználásával kapcsolatban.

Sokat hallunk a Big Data fogalomról, és mint minden felkapott témában, ezzel kapcsolatban is terjednek már tévhitek, anélkül, hogy megfelelő ismerettel rendelkeznénk arról, hogy pontosan mit jelent, mit szabad és mit lehet vele kezdeni - hívja fel a figyelmet a Kürt Zrt. Szerintük az sem segít a helyzeten, hogy nemrég jelentették be az USA-ban, hogy már csak Donald Trump elnök aláírására vár az a javaslat, amelynek értelmében a tengerentúli internetszolgáltatók a jövőben az ügyfelek engedélye nélkül is felhasználhatják és akár tovább is adhatják előfizetőik személyes adatait, amelyből kiderülnek a szokásaik, például a böngészési előzményeik. Amennyiben ezt engedélyezik, "a tudás hatalom" elve alapján, egyes vállalkozások erős piaci előnyre tehetnek szert.

A Kürt szakemberei úgy vélik, hogy alapvető félreértés a Big Datával kapcsolatban, hogy személyes jellemzők miatt az egyének adatbizotosága miatt aggódni kell. Szerintük ez nem így van, hiszen a Big Data szempontjából a gyors feldolgozás során csak arra keresik a választ, hogy mi történik és nem arra, hogy miért, vagyis a Big Data szempontjából az egyén és személyes jellemzői nem feltétlenül fontosak. Például a közlekedés szervezési célú feldolgozás esetén a lényeg az, hogy most hol van dugó kialakulóban (hogy elterelhetők legyenek a járművek alternatív útvonalra), nem pedig az, hogy miért alakul ki.

Nem a személyes adat a lényeg

A Kürt szakemberei kiemelik, hogy a Big Data szempontból az adatvédelmi szabályok sok esetben kevésbé fontosak, ezért úgy vélik, hogy az adatvédelem túlszabályozott terület. Az európai szabályozás alapján semmilyen adat nem tárolható, dolgozható fel, ami az adat tulajdonos (adatgazda) személyéhez köthető, az ő külön engedélye nélkül; Amerikában pont a fordított elv érvényesül, ha nincs tiltva, akkor szabadon használható az adat.

Mi az a Big Data?

nagyon nagy adatmennyiségről van szó,

szerkezetében is nagyon változatos adatokat tartalmaz,

nagyon gyorsan szükséges feldolgozni. A Kürt szakemberei úgy vélik, a Big Data fogalmát nem jól használjuk. Big Dataként akkor tudunk egy adathalmazra tekinteni, amennyiben három kritériumnak együttesen megfelel:

A Kürt szakemberei szerint a szigrú, már-már mérnöki pontosságú szabályozásokkal azt érjük el, hogy minden adatunkat jogilag elzárjuk a lehetséges feldolgozástól, azaz - konkrét példával élve - elveszítjük annak lehetőségét, hogy kapjunk egy üzenetet a járművünk fedélzeti eszközére, miszerint előttünk dugó van/lesz, amely alternatív útvonalon így kerülhető ki.

Az új szabályozás szerint mindenkinek személyesen kell meghoznia azt a döntését, hogy akar-e a továbbiakban is részesülni az okoseszközök által nyújtott, már megszokott kényelmi szolgáltatásokból. Emellett az adatkezelőknek is dönteniük kell, hogy az eddigi szolgáltatásokat a megnövekedett adminisztrációs, kommunikációs, biztonsági és jelentési terhek mellett fenn tudja-e tartani a jelenlegi színvonalon, illetve elképzelhető, hogy eddig ingyenesen rendelkezésünkre álló szolgáltatásokért a fenntarthatóság érdekében díjat kell szednie.

Adatvédelem a szabályozói szempontból A Napi.hu közelmúltban megrendezett konferenciáján az adatvédelem is egy kiemelt téma volt. Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke előadásában arra hívta fel a figyelmet, hogy bő egy év múlva kell alkalmazni az Európai Unió új adatvédelmi rendeletét, amely számos fontos újítást hoz a korábbi már elavult szabályozáshoz képest. Arról, hogy ez hogyan hat majd az életünkre, itt olvashat bővebben

Újra kellene gondolni

A Kürt szakemberei úgy látják, hogy az adatkezelés és adatvédelem tekintetében minden szereplőnek újra kellene gondolnia az érdekeit, a lehetőségeit és ennek megfelelően kell rendeznie a kapcsolatait. Ugyanakkor arra is rámutatnak, hogy a Big Data feldolgozást végző algoritmusok egyre okosabbak, egyre több mindenben segítik a mindennapi életünket. A szakemberek viszont kiemelik, hogy egy Big Data elemzéssel foglalkozó kutató/elemzőt nem a születési dátum érdekli, hanem inkább például az, hogy egy adott iskola diákjai közül hányan laknak az iskolától 800 méterre, akiket járművel szállítanak minden nap, ide akkor érdemes lenne kerékpárutat építeni és egy dugóval kevesebb lesz a településen.