Kiderült, mit szeretnének a magyarok a boltokban

A MasterCard felmérése szerint a magyarok többsége szívesen fizetne az okostelefonjával, ha elég lenne csak odaérinteni a terminálhoz. A cég kutatása szerint a legfontosabb szempont a kényelem.

Egyre népszerűbb Magyarországon az egy érintéssel történő bankkártyás fizetés, vagy ahogy a köznyelv hívja, a paypass. Azonban még ennél is kényelmesebb megoldás is rendelkezésre áll: az okostelefonok nagy része ugyanis évek óta alkalmas erre. NFC-kapcsolaton keresztül pontosan ugyanúgy fizethetünk, mint az érintős bankkártyákkal.

A Mastercard szerint az egyérintéses mobilfizetés a következő olyan innovatív fizetési megoldás, amely széles körben elterjed Magyarországon, vagyis egyre többen fizetnek majd a boltokban úgy, hogy okostelefonjukat érintik a terminálhoz. A fizetéstechnológiai vállalat felmérésében megkérdezett magyar felhasználók kétharmada szívesen fizetne ilyen módon, a legtöbben azért, mert a mobil egyébként is mindig náluk van - írja közleményében a cég.

A 2016-os "Mobilfizetés Magyarországon" felmérés szerint a válaszadók 67 százaléka kipróbálná az új mobilfizetést - ha a bankjánál elérhető lenne ez a szolgáltatás, és mind a bankkártyája, mind az okostelefonja alkalmas lenne az ilyen fizetésre -, 25 százalék pedig kifejezetten lelkes a szolgáltatás használatával kapcsolatban.

Az egyérintéses mobilfizetés hazai terjedését segíti, hogy a technológiai feltételek országszerte adottak: a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 83 ezer erre alkalmas terminál van Magyarországon. Az újfajta mobilfizetéshez megfelelő készülék és mobilfizetési alkalmazás is szükséges, előbbi tekintetében már most is kedvező a helyzet. A Mastercard Impact of Innovation reprezentatív kutatásában a magyarok 88 százaléka mondta azt, hogy rendelkezik okostelefonnal, de ezek nem mindegyikében van NFC-port.

Arra a kérdésre, hogy mit szeretnek a fizetési alkalmazások kapcsán a legjobban, a magyarok első helyen a kényelmet nevezték meg (80 százalék), ezt követte a gyorsaság és idővel való spórolás (74 százalék), valamint az egyszerű használat (60 százalék). A megkérdezettek 72 százalékának semmilyen rossz tapasztalata nem volt ezekkel a szolgáltatásokkal kapcsolatban.