Kilőtt a magyar űrprogram

Több mint 70 magyar tervezésű és gyártású eszközzel bocsátották fel a Sentinel 2B műholdat a Francia Guyana-i Kouroúból szerda reggel. A műhold a tervek szerint nagy felbontású képeket készít majd a felszínborításról, a talajnedvességről, a felszíni vizek állapotváltozásáról. A kutatókat segítheti a klímaváltozás hatásainak nyomon követésében is.

A Sentinel 2B fejlesztésében a miskolci székhelyű Admatis Kft. vezetésével magyar űripari vállalkozások is részt vettek. Jellemzően radiátorokat, optikai és kalibrálóernyőket, valamint rögzítőelemeket gyártottak a műholdhoz. Hasonló volumenű magyar részvétellel épült meg a műholdcsalád előző eleme, a Sentinel-2A is, és az új műholdpár tagjainak (Sentinel-2C és 2D) gyártásához is készülnek már a hazai alkatrészek - írja közleményében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium.

"Szakmai és diplomáciai szempontból is fontos egy-egy programot végigkövetni, hiszen a műhold felbocsátása jó alkalmat ad arra, hogy a fejlesztésben részt vevő országok megismerjék a magyar űripar hozzáadott értékeit, megteremtve ezzel a további sikeres és hatékony együttműködés lehetőségét" - mondta el Mernyei Ákos Péter európai uniós és nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár a kilövés kapcsán.

A most felbocsátott műhold a Copernicus földmegfigyelési program része, mely az Európai Unió kiemelt űrinfrastruktúra beruházása. A cél az, hogy a legmodernebb technológiák költséghatékony felhasználásával járuljanak hozzá az emberek életminőségének javításához. Az Európai Űrügynökséghez hazánk 2015 novemberében csatlakozott.