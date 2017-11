Kínából tennék okossá a városainkat

Komoly tervei vannak a régióban a Huaweinek, amely többek közt okosváros projektjeivel működne együtt a régió országaival.

Érdekes régió a közép-európai térség északi része, hatalmas különbségekkel lehet itt találkozni, akár egy főre vetített GDP-ről, akár hőmérséklet-ingadozásról beszélünk - állapította meg David Tang, a Huawei Technologies Észak-Közép-Európáért felelős régióvezetője. Ígérete szerint nemcsak értéket akarnak a térségbe hozni, hanem teremteni is szeretnének, ennek érdekében pedig további befektetésekben is gondolkodnak.

Mindehhez Peng Xi, a vállalati üzletág régiós vezetője hozzátette, hogy egyes prognózisok szerint a régióban idővel hatalmas, sokmilliós metropoliszok jönnek létre, amelyek számos olyan problémával fognak szembenézni, amely ma még nem jellemző.

E kihívások megoldásában a Huawei többek közt az okosváros-projektben látja a megoldást, melynek keretében számtalan szenzorral szerelnék fel az ebben együttműködő városokat. "Ezt úgy kell elképzelni, mint az emberi idegrendszer, úgy fogják behálózni a szenzorok a településeket" - mondta Peng Xi. Ezáltal számos paramétert lehetne mérni, többek közt a légszennyezettségtől, a közlekedésen át a város vízellátásáig.

Amennyiben egy ilyen rendszer kiépül egy településen, úgy például egy központi monitoron keresztül lehetne követni a város egész közlekedését. Ezáltal egy karambolt azonnal látni, ahogy azt is, hol torlódott fel a forgalom vagy éppen hány rendőr, mentő, tűzoltóautó van úton és pontosan hol, illetve mennyit lehet riadóztatni szükség esetén. (Újdonságok jönnek a magyar utakon - itt tartunk most.)

Hasonló projekt az is, hogy egy utcai lámpa csak akkor kapcsol fel, amikor valaki elhalad alatta. Ez nemcsak energiamegtakarítást eredményez, de akár a biztonságot is növeli. Például minden lámpára el lehet helyezni egy pánikgombot, amelyet valaki megnyomva nemcsak egyből értesítő a hatóságokat a problémájáról (ők egyből be tudják azonosítani a pontos helyszínt, sőt a kamerák segítségével képet is kapnak), de a környék összes lámpáját is felkapcsolja, szinte nappali világosságot teremtve a területen.

Egy hasonló projekt a közlekedést érinti. Kínában már működik az a rendszer, melynek keretében 10 kilométerenként szenzorokat helyeztek el a vasútvonalak mentén. Ez méri az aktuális szélerősséget, az eső- és hómennyiséget, ahogy egy esetleges akadályt is észrevesz a síneken. Így előre lehet értesíteni a mozdonyvezetőket bármilyen extrém körülményről, miközben az éves adatok összevetésével egyértelműen meg lehet határozni, melyek a veszélyesebb területek, hol érdemes lassabban haladniuk a vonatoknak. "Bár ilyen projektet Magyarországon egyelőre nem tervezünk, több nyugat-európai országgal tárgyalunk az együttműködésről. Magyarországon a Belgrád-Budapest vonalon szeretnénk becsatlakozni a vasúti közlekedésbe" - árulta el a Napi.hu kérdésére Frédéric Comtet, a Huawei Franciaországért felelős közlekedési egységének vezetője.

Az ilyen fejlesztésekkel kapcsolatban elhangzott, hogy nem kell hozzájuk feltétlenül magas technológiai fejlettség, sőt, az alacsonyabb még előnyösebb is lehet, hiszen ekkor még kevésbé kidolgozott az ilyen eszközök jogi háttere,így könnyebbé válik a fejlesztés.

Kérdésünkre, miszerint a magyar kormánnyal vagy bármely önkormányzattal vannak-e már tárgyalásaik, Tang elmondta, hogy jó kapcsolatban állnak a régió több kormányával is. A magyar kormánnyal is beszélgetnek, jelenleg igyekeznek minél több információt átadni és kapni annak érdekében, hogy a fejlesztéseket meg lehessen feleltetni a helyi jognak. "Ez időbe kerül, mire megvalósul, ám e nélkül nem lehet személyre szabott megoldást adni" - tette hozzá Peng Xi.