Látványos váltás lesz a Vodafone-nál

A Vodafone újrapozicionálja magát: új márkastratégiát vezet be, melynek során változik a vállalat arculata és szlogenje is - jelentette be a mobilszolgáltató csütörtöki sajtótájékoztatóján, ahol az is kiderült, hogy a magyarok hogyan látják a jövőt.

A Vodafone bemutatta új márkastratégiáját, amelynek részeként változik a szlogen és a vállalat arculata is - ez az első váltás a világ egyik legismertebb márkájánál a Power to you szlogen 2009-es bevezetése óta. A márka értéke 31,6 milliárd dollár - hangzott el az ezt bejelentő sajtótájékoztatón. A Vodafone nem kommentálta, hogy mennyibe kerül az arculatváltás, de iparági becslések szerint a kampányhoz készült videók és a kutatás több százezres nagyságrendet képvisel, fontban számolva.

Az újrapozicionálás központi témája a jövővel kapcsolatos optimizmus. Magyarországon a fogyasztók a következő szlogennel találkozhatnak majd a reklámokban, óriásplakátokon és egyéb hirdetési felületeken: A jövő izgalmas. Ready? (The future is exciting. Ready?)

Az új vizuális identitásban sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek az ikonikus Vodafone idézőjel (speechmark) logóra, mely az eddigi legnagyobb változás annak 1998 óta tartó története során, az új logóval már mostantól lehet majd találkozni.

A cég szerint a márkastratégiát kiterjedt kutatásokkal alapozták meg - 17 országban, mintegy 30 ezer ember részvételével végeztek. A Vodafone mindezek után 2017. október 6-án megkezdi 33 éves története legnagyobb reklámkampányát, amelyhez a tévé szpotot a Ridley Scott Associates készítette.

A Vodafone már nem csak mobilkommunikációs vállalatként van jelen a világban, a szolgáltatási portfólióját pedig folyamatosan fejleszti a vállalat - mondta Carra Anita, a Vodafone Magyarország lakossági üzletágért felelős vezérigazgató-helyettese.

A cég 14 országban, közel 13 ezer ember körében végzett kutatást arról, hol miként viszonyulnak a jövőhöz (a kutatást a YouGov kutatócég végezte). Ebben azt találták, hogy minden korosztályban egyöntetű a vélekedés, hogy a technológia és az innováció lehet a legpozitívabb hatással a jövőre a következő 20 évben.

A jövővel kapcsolatban a 18-24 éves korosztály a legoptimistább: a megkérdezettek 62 százaléka gondolja úgy, hogy a maihoz képest jobbak lesznek az életkörülmények 20 év múlva, abban pedig minden korosztály egyetértett, hogy a saját és gyermekeik életminősége javulni fog 20 év múlva.

Még hogy pesszimista a magyar!

Ugyanennek a kutatásnak külön Magyarországra vonatkozó eredményei azt mutatták, hogy a magyarok 51 százaléka gondolja úgy, hogy a következő 20 évben javul az életminőség. Carra szerint ez némileg rácáfol arra az általános vélekedésre, hogy a magyar egy pesszimista nemzet, hiszen több országban ennél jelentősen kevesebben gondolták úgy, hogy pozitív lehet a jövő.

Az is kiderült, hogy a jövő technológiái közül az olcsó és tiszta energiát (57 százalék) és a személyre szabott egészségügyet (49 százalék) tartják a legizgalmasabbnak, de arról is egyöntetű a vélekedés, hogy ez a két fejlesztés lesz a leginkább pozitív hatással az országra. A jobb jövő zálogaként legtöbben a technológiai innovációt (17 százalék), illetve munkakultúra változásait, a flexibilitás elterjedését (13 százalék) jelölték.



A nagyobb képért kattintson! Forrás: Vodafone Magyarország

Ezek jelennek meg a mindennapi életünkben

Emellett a Futerra tanácsadó cég segítségével megvizsgálták azt is, melyek azok a technológiai fejlesztések, amik már a következő 20 évben a mindennapi életünk részévé válhatnak. Az 5 ország jövőkutatóinak listáján a következők szerepeltek:

Háromdimenziós nyomtatóval készített elemek, melyeket épületeknél használnak majd. Mindezeket olyan 4D nyomtatott elemek egészítik ki, melyek folyamatosan módosulnak a családok lakhatási igényeinek változásával.

A globális energiatermelő kapacitás ötszörös növekedése a tiszta energiák (például napelem) előretörésének köszönhetően.



Személyre szabott orvosi beavatkozások, szervek és végtagok előállítása 3D nyomtató technológiával.

Új tömegközlekedési rendszerek, melynek köszönhetően közel 1000 km/órás sebességgel közlekedő vonatok kötik majd össze a világ nagyvárosait.



Óriási vízgyűjtő projektek, beleértve a csapadék felhasználását, a felszín alatti vizek begyűjtését, a hatékonyabb sómentesítést, mindezzel 1,2 milliárd ember életét átalakítva, és az élelmiszer gazdálkodás hatékonyabbá tétele a technológia által, mely olyan fehérjeforrások kifejlesztését is maga után vonja, amelyek egyre inkább kiszorítják majd a húst.

A technológiai fejlődés miatt a Vodafone szerint rendkívül fontos a képzés, az oktatás is - mondta Budai J. Gergő, a Vodafone Magyarország vállalati kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettese. A szakember szerint ugyanis a mesterséges intelligencia mellett növekszik az érzelmi intelligencia fontossága, és hogy az új technológiák az emberiség érdekét szolgálják. Annak érdekében viszont, hogy mindenki részesülhessen a technológiai fejlődés előnyeiből, nagyon fontos, hogy széles körben elterjedjen a digitális tudás.

Budai szerint a jövő generációjának digitális képzése miatt kulcsszerep jut a tanároknak is. Ennek kapcsán említette meg, hogy a Vodafone Magyarország már egy pár elindította a Digitális Iskola Programot, melynek keretében az ország elmaradott térségeiben digitális képzést nyújtanak a tanároknak és a diákoknak.

Csökkentenék a digitális szakadékot

A Vodafone csütörtökön emellett azt is bejelentette, hogy lépést tartva a márka újrapozícionálásával, megújították a www.digitaliscsalad.hu weboldalt is (október 9-től érhető el), melynek célja, hogy csökkentse a generációk közti szakadékot és a digitális világhoz kapcsolódó hasznos tanácsokkal és tippekkel segítse a szülőket és a gyerekeket egyaránt.

A mobilvállalat megújította a Family ajánlatát is, melynek célja, hogy elérhető áron biztosítson a családok számára eszközt, és lebontsa a határokat a folyamatosan fejlődő mobilkommunikáció segítségével. A Family ajánlatról október 6-tól érhető el bővebb információ a Vodafone Magyarország honlapján.

(Fenti képünkön: Vecsei Ákos találmánya, az újrahasznosított alapanyagokból készült RebotKit)