Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Legyőzte a Facebookot a NAV? Meglepő elemzés érkezett

A Facebook december 12-én bejelentette, hogy helyi értékesítési struktúrát vezet be, bevételeit ezentúl ott könyveli, így az adókat is ott fogja megfizetni ezentúl, ahol bevételei keletkeznek. Mire készülhet a cégóriás?

Elképzelhető, hogy Magyarország is előkelő helyen áll a Facebook megoldandó problémáinak sorában, mert a cég már októberben felkerült a NAV feketelistájára. Bár bevételei alapján valószínűleg nem a velünk kapcsolatos ügyeit kellene először elrendeznie, de mivel eddigi mulasztásai miatt akár már a több milliárd forintot is elérheti a rá kiszabott bírság valamint az elmaradt reklámadó, Magyarországon is lépés kényszerben van a globális óriásvállalat - véli Jancsa-Pék Judit, a LeitnerLeitner vezető tanácsadója.

Az eddigi értékesítési szerkezetén változtató Facebook az itteni profitra számított 9 százalékos magyar társasági adóval akár boldog is lehetne. Ugyan a nulla körülire kihozott ír társasági adónál mindenképpen többet kell majd fizetnie, de Európában ettől még mindig nálunk járna a legjobban. Valószínűleg azonban már tudja azt is, hogy ezzel még korántsem intézte el a magyar adókötelezettségeit. Hiszen arányaiban sokkal nagyobb terhet fog jelenteni számára a 7,5 százalékos nettó reklámbevételei után fizetendő reklámadó, melyet tetéz a szintén a forgalom alapján fizetendő 2 százalékos helyi iparűzési adó.

A 2017. január elsejétől érvényes szabályok szerint olyan reklámot közzétevő külföldi vállalkozásként, amely még nem regisztrált hazánkban az adóhivatalnál, a reklámközzétevői tevékenységének megkezdése után 15 napon belül be kellett volna jelentkeznie. Ha ezt elmulasztotta, akkor már az első felszólításkor 10 millió forintos mulasztási bírságot szabhattak ki rá, amelyet minden újabb figyelmeztetésnél - akár naponta - megháromszorozhattak. A bejelentkezés és a nyilatkozatok hiánya miatt kiszabott büntetések akár egy hét alatt elérhették az 1 milliárd forintot. Az is lehetséges, hogy az adóhatóság kiszabta a fizetendő reklámadót, melynek összege törvényi szabályozás szerint 3 milliárd forint, és ennek megdöntése, a helyes adókötelezettség ellenbizonyítása viszont már a vállalkozás feladata - véli az adószakértő.

Ha a NAV már valóban kiszabta a bírságot, melyet a legnagyobb adótartozók listáján való szereplés tesz valószínűvé, akkor ennek behajtására az ír hatóságok segítségével lesz lehetőség. Ugyanis ha az elmarasztaló határozat jogerőssé vált, akkor a nemzetközi egyezményeknek és az adóhatóságok együttműködésének köszönhetően a hiányként kiszabott reklámadót és a kapcsolódó bírságot a honos ország kötelessége behajtani, és Magyarországnak átutalni. A kölcsönös segítségnyújtási megállapodásban részes államok, amely az EU tagállamait mindenképpen magukba foglalják, a magyar adó behajtásával kapcsolatban jogszabály szerint úgy kell eljárniuk, mintha az a saját adójuk lenne.

A Facebook korábban a kettős adóztatás tilalmára hivatkozva az Alkotmánybírósághoz fordult, és felvetette, hogy a reklámtörvény rendelkezései alkotmányellenesek - tette hozzá a LeitnerLeitner vezető tanácsadója.

Címlapkép forrása: Shutterstock.