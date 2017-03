Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Magyar cégekre vár a Google

Magyar startupoknak előtt is nyitva áll a lehetőség, hogy bekerüljenek a Google vállalkozásgyárába, a varsói Campusba. Erről, illetve a hazai innovatív vállalkozások helyzetéről Rafal Pluteckkel, a varsói Google Campus vezetőjével beszélgettünk.

A Google négy éve találta ki, hogy az addiginál jobban részt kíván venni a startupok támogatásában, így világszerte alapít úgynevezett Campusokat. Az elsőt Londonban nyitották meg, azóta további ötöt nyitottak világszerte, így van már vállalkozásfejlesztő központjuk Madridban, Sao Paolóban, Szöulban, Tel-Avivban és Varsóban is, míg a berlini vagy az idei év végén, vagy a következő elején indul el.

A lengyel fővárosban két éve alapították központjukat, ez az, ami az egész kelet-közép-európai régiót összefogja - árulta el a Napi.hu érdeklődésére Rafal Pluteck. Kérdésünkre, hogy miért éppen Varsóban alapították meg a Campust, elárulta, hogy ott már amúgy is volt egy nagyobb Google-központ (500 fő dolgozik a lengyel fővárosban), illetve itt állt rendelkezésre akkora számú szakértő, ami szükséges volt az induláshoz.

"Elég sok város megkeres minket azzal, hogy nem tudunk-e náluk is Campusokat létrehozni, de őszintén szólva relatíve alacsony a régióban a valódi szakértők száma. Őket egy helyre vinni szinte lehetetlen, így oda kell vinnünk ezeket a cégeket, ahol megvannak a szakemberek" - mondta Pluteck, aki szerint éppen ezért, ha a régió 10 országában létrehoznának 10 Campust, akkor annak semmilyen komoly hatása nem lenne. Így viszont a legjobb cégeket és mentorokat egy helyre tudják összpontosítani, aminek már lehet érzékelhető eredménye. (Számos területhez hozzányúlna a kormány annak érdekében, hogy segítse a hazai startup ökoszisztéma fejlődését. A részletekről itt írtunk.)

Néhány éves lemaradásban

A varsói Google Campus vezetője szerint nincs nagy különbség a térségben, talán csak az észt és a cseh startup ökoszisztémát lehet kiemelni. "Ebben a két országban valóban odafigyelnek arra, hogy egy ötlet üzleti része is alaposan ki legyen dolgozva és egyből a világpiac meghódítására alkalmas állapotban legyen, így pedig számos sikertörténetük van" - vélte Pluteck, aki szerint a többi országnak legalább 2-3 évre van szüksége, mire mindenki így fog gondolkodni.



Rafal Pluteck

Nyugaton ugyanis jellemzően két alapító van a sikeres cégeknél: az egyikük csak a technológiával foglalkozik, míg másik az üzlettel. Amint működik a termék, úgy egyből tudnak nyitni a piac és a befektetők felé - magyarázta. Ezzel szemben szerinte a régióban nagyon lassan mozdulnak ebbe az irányba, amire jó példa a lengyel LiveChat. Ugyan a cég mára a varsói meghódítása után a New York-i tőzsdén kopogtat, de ehhez 7 év kellett, hiába volt egy kiváló - a fogyasztói kapcsolatokat menedzselő - termékük. Jó ellenpélda az észt TransferWise, amely 2011-es alapítása óta már bőven átlépte az egymilliárd eurós bevételi álomhatárt.

"A Google Campusban így részben azt akarjuk a vállalkozók fejébe beleverni, hogy vannak gyorsabb utak, ha az ötlet jó és a vállalkozó tehetséges, akkor a megszokottnál jóval hamarabb is hozzá lehet férni a megfelelő piachoz, befektetéshez" - tette hozzá Pluteck, aki szerint ehhez az is kellene, hogy mindenki egyből globálisan gondolkodjon, ne csak a helyi piac meghódításán. Erre azért is szükség van a varsói Google Campus vezetője szerint, mert a vállalkozóknak általában egy valami hiányzik leginkább: az idő. A világon ugyanis mindenhol új és jobb megoldásokon gondolkodnak, így ha egy jó tervből nem lesz rövid időn belül üzleti valóság, akkor könnyen lehet, hogy valaki más megvalósítja azt.

A régió sajátosságaival kapcsolatban még elhangzott, hogy rengeteg az informatikus: Lengyelországban, Csehországban, Ukrajnában és Magyarországon például több az ilyen végzős az egyetemeken, mint az egész Egyesült Államokban. "Amíg a Szilícium-völgyben már lehetetlen informatikust találni, mert mindenkinek nemcsak jó állása van, de általában 3-4 jó ajánlata is, addig a régióban könnyű tehetséget találni. A gond az, hogy a helyi sajátosságok miatt ők inkább alkalmazottként képzelik el a jövőjüket, mintsem vállalkozóként" - tette hozzá Pluteck.

Három programmal csábítják a cégeket

A Google Campus célja, hogy az ilyen tehetségeket egy helyre terelje és ingyenes képzésekkel segítse őket ötleteik megvalósításában. "Ez nem egy zárt rendszer, a Campusokba bárki bemehet, akár csak meginni egy kávét, ismerkedni a helyi közösséggel" - mondja Pluteck, aki szerint bár a Google a tulajdonos, az irányítás inkább a közösség kezében van, ők is szervezhetnek programokat, meetupokat. A varsói egységnek például már 9 ezer tagja van a régióból (12 százalékuk külföldi), startupok éppúgy, mint befektetők.



A varsói Google Campus

Ez utóbbira különösen nagy hangsúlyt fektetnek: tavaly például a programjaikon résztvevő cégek 260 millió eurót tudtak magukhoz vonzani a különböző befektetőktől. Ezzel kapcsolatban Pluteck kiemelte, hogy a Google nem kér semmilyen részesedést, így a tárgyalásokban sem vesznek részt, mindössze összehozzák a cégeket a befektetőkkel.

A Google idén három ingyenes programba várja a régiós startupok jelentkezését: a Launchpad Start egy ötnapos intenzív program, melynek keretében negyedévente 10, korai fázisban lévő startupot képeznek ki, olyan alaptudnivalók átadásával, mint a termékstratégia, üzletfejlesztés, felhasználói élmény, felhasználói felület, technológia, marketing és prezentációs képességek.

A következő szint az úgynevezett Campus Residency, ahol már bevétellel rendelkező cégeket várnak. "Legyen piaci jelenlétük, stabil és folyamatosan bővülő vevőkörük" - szól az alapelvárás, melyért cserébe a cég alapítójából, a technológiai szakértőből hat hónap alatt üzleti menedzsert képeznek, így megtanítják neki, hogyan kell például egy 10 országban jelen lévő vállalkozást működtetni, vagy éppen hogyan tudják magukhoz csábítani az értékes munkaerőt.

Az utolsó szinten, a Launchpad Acceleratorben pedig olyan startupok jelentkezését várják, akik már túl vannak az első komoly sikereiken, és Pluteck szavai szerint már "a következő egymillió felhasználó elérésében gondolkodnak". Ez egy két hetes San Franciscó-i képzéssel indul, majd hat hónapos további okítással a cég országában. Ide viszonylag nehéz bekerülni, hiszen világszerte 25 céget hívnak meg a programra, amiből a régiónkból mindössze kettőnek van esélye.