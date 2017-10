Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Magyar siker - "éles bevetésen" a találmány Texasban

Magyar fejlesztésű szoftvert használnak a Harvey hurrikán okozta károk felmérésénél Texasban - írja az MTI.

A DOTO System nevű új, komplex programcsomag a katasztrófa utáni kárfelmérést és a helyreállítás tervezési folyamatát rövidíti meg: a korábban szokásos 36-60 napról akár 30 percre, vagy még kevesebbre.

Az okostelefonon és táblagépeken is futó alkalmazás segítségével egy-egy kárhelyszínt, súlyosságától függően, 15-20 perc alatt fel lehet mérni, és a program automatikus jelentést generál az észak-karolinai baptista missziós szervezet szövetségi katasztrófa-elhárítási koordinátorához, valamint a biztosítókhoz. Ezzel jelentősen csökken az adminisztráció elvégzéséhez szükséges idő is. A szoftver segítségével pontosan dokumentálható az elvégzett munka is.

A magyar Baptista Szeretetszolgálat munkatársai már több hete dolgoznak az észak-karolinai baptistákkal Neverland és Port Arthur településeken, kétszáznyolcvan súlyosan sérült ház javításában segédkezve. A fejlesztés arra is alkalmas, hogy az önkéntes segítőket oda irányítsa, ahol valóban szükség van rájuk.

Galambos László ötletgazda, a fejlesztőcég tulajdonosa az MTI kérdésére elmondta: a szoftvert több mint ötven magyar programozó készítette el nyolc hónap alatt, és az első "éles bevetésen" Texasban zökkenőmentesen üzemelt.

