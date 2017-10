Magyar Telekom-ügyfelek figyelem: fontos változás jön!

A Magyar Telekom már a törvényben megjelölt határidő előtt, október 20-tól biztosítja a díjmentes hálózat-függetlenítést lakossági ügyfelei számára, és erre egy olyan megoldást biztosít, ami a nap 24 órájában rendelkezésére áll az ügyfeleknek, és amivel a sorban állást is elkerülhetik - jelentette be a szolgáltató.

A mai bejelentés szerint a lakossági szerződéses ügyfelek és a Domino kártyás ügyfelek egyaránt a 1414-es telefonszámon, az automata menüben tudják jelezni igényüket a hálózat-függetlenítésre, amihez csak a készülékük IMEI számát és egy mobilszámot kell megadniuk, ahova a típustól függő feloldó kódot és a feloldás menetéről szóló tájékoztató linket SMS-ben küldi a Telekom. Amennyiben a szükséges adatok rendelkezésre állnak, ezt az SMS-t az igény leadásától számított egy munkanapon belül, de minden esetben a lehető leghamarabb megkapja az ügyfél.

A Telekom üzleti ügyfelei szintén október 20-tól kérhetik a készülékeik díjmentes hálózat-függetlenítését ilyen módon a 1400 és 1435-ös telefonszámon, az automata menün keresztül.

A cégnél a mobilkészülékek döntő többségét már most is úgynevezett sim lock nélkül értékesítik, és ez így is marad a jövőben is. A korábban vásárolt készülékek esetében a termék cikkszámában szerepelő SL betűk jelzik, ha nem hálózatfüggetlen készülékről van szó, a fenti folyamatot tehát csak ezekben az esetekben kell elindítani. A cikkszámot az ügyfelek a vásárláskor kapott számlán tudják ellenőrizni.

Fontos tudni, hogy Az iPhone 7 és korábbi verziók esetében technikai okok miatt a cikkszám még minden esetben tartalmazza az SL betűket, de ettől függetlenül már minden iPhone típust hálózat-függetlenül értékesít a Telekom - olvasható a friss közleményben.