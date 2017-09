Már az EU-ban is napirenden a Google-adó ötlete - megszólalt Hornung

Az új piaci szereplőnek számító digitális pénzügyi szolgáltatók, a fintech cégek európai szintű szabályozásáról, a Gazdasági és Monetáris Unió (GMU) mélyítéséről és az internetes óriáscégek adóztatásáról is tárgyaltak az észtországi Tallinnban rendezett uniós tanácskozáson - közölte Hornung Ágnes pénzügyekért felelős államtitkár szombaton az MTI-vel.

K. Kiss Gergely, 2017. szeptember 16. szombat, 15:33

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) által eljuttatott közlemény szerint az uniós pénzügyminiszterek pénteki munkaebédjükön a GMU további mélyítéséről szóló dokumentumokról tárgyaltak.

Hornung Ágnes a jelenlegi javaslatokról azt mondta: a GMU-ra vonatkozó kötelező előírásoknak kizárólag az eurózónára kell korlátozódniuk, de a döntéseknek az EU27 szintjén kell megszületniük. Az erre vonatkozó bizottsági felvetéssel szemben a magyar álláspont szerint az európai szemeszter fő témájának a gazdaságpolitikának kell maradnia, a szociális típusú szakpolitikai ajánlásokat külön kell kezelni.

A péntek délutáni informális Ecofin-ülésen az észt elnökség a fintech cégek pénzügyi piacokon történő térnyeréséről és hatásairól készített vitaindító anyaga, illetve a Bruegel Intézet elemzése is téma volt. Az új piaci szereplőknek számító fintech cégek és az általuk nyújtott szolgáltatások megváltoztatják a pénzügyi szektor működését. Ennek a folyamatnak pedig - mint írták - számos veszélye is van, s a közeljövő nagy kihívása lesz ezek feltárása megválaszolása. Hornung Ágnes ennek kapcsán kiemelte: fontos, hogy a szabályozás egyenlő feltételeket teremtsen, teret adjon a versenynek, de megfelelő fogyasztó- és adatvédelmi intézkedéseket tartalmazzon.

A szombati ülésen az Európai Unió észt elnökségének a digitális szolgáltatást nyújtó nemzetközi óriásvállalatok megadóztatásáról szóló javaslata volt napirendben. Magyarország tavaly már benyújtott egy javaslatot a digitális vállalkozások forrásadóztatására, amelyet most több tagállam szorgalmaz. Az államtitkár emlékeztetett továbbbá, hogy magyar részről már tavaly felvetettek egy, a közös behajtási mechanizmusra irányuló elképzelést is. A tagállamok egyetértettek abban, hogy a digitális adózás kérdésében globális megoldást kell találni ahhoz, hogy az online szolgáltatást nyújtó nagyvállalatok is ugyanúgy adózzanak, mint a fizikai jelenléttel bíró cégek - olvasható az NGM közleményében.

