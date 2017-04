Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Megöli a személyes találkozókat a Facebook

A virtuális valóságban terjeszkedne a közösségi oldal. A Spaces nevű fejlesztésben úgy tölthetnénk időt barátainkkal, hogy egyáltalán nem találkozunk velük személyesen - írja a Recode.

Egyre több fejlesztő és szoftveróriás dönt úgy, hogy a virtuális valóság felé terjeszkedik. Ebbe a sorba állt most be a Facebook is, amely lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy egy virtuális térben, avatarokon keresztül lépjenek kapcsolatba ismerőseikkel barátaikkal. A Spaces nevű szolgáltatáshoz csak egy virtuális valóság-szemüvegre van szükség.

A cég azzal magyarázza az új irányba való terjeszkedést, hogy a Facebook célja az, hogy az emberek közötti kapcsolatot lecsökkentsék, összekössék a barátokat. A Spaces pedig még közelebbi kapcsolatot tenne lehetővé, túlmutat a szöveges és videótelefonos kommunikáción - számol be a techportál a cég keddi szakkonferenciájáról az F8-ről.

A fejlesztés az ígéretek szerint világszerte elérhető lesz, de a valódi célcsoport az Egyesült Államok 35 év alatti generációja lehet. Az USA-ban ugyanis sokkal nagyobb a társadalmi mobilitás és az országon belüli távolságok is elég nagyok lehetnek, így az elszakadt barátok inkább választhatják a Spacest, hogy találkozhassanak.

A Facebook fejlesztések között a Spaces abból a szempontból képez kivételt, hogy ezt most nem a nagy politika erőltette a cégre. Az elmúlt időszakban ugyanis főként az álhírek és a gyűlöletkeltő tartalmak eltávolítására kötelezték Mark Zuckerberg vállalkozását - többek között Németországban.