Miért digitalizáljuk a nagymamát? - Íme, néhány tipp

Az idősebb korosztályt nem szokták a nagy technikai forradalmárok között emlegetni, pedig lehet, hogy sok mindenben tévedünk velük kapcsolatban. A technológiára ők is nyitottak, az okostelefonok - vagy inkább a nagyobb méretű okoseszközök - pedig drámaian javíthatják az életkörülményeiket. Íme, egy kis ízelítő, miért lehet érdemes a nagyszülőket is digitalizálni.

Magyarországon a KSH adatai szerint 2016-ban a háztartások több mint kétharmadában valamilyen eszközön keresztül már tudtak internetezni. Az internet-előfizetések dinamikus növekedést mutatnak: a 2008 első negyedév végi 2 millió internet-előfizetés 2017 harmadik negyedév végéig 7,4 millióval, azaz negyedévenként átlagban 4,1 százalékkal bővült. Ezen belül a mobilinternet-előfizetések száma negyedévente átlagosan 7,6 százalékkal nőtt, így 2012 első negyedévétől már ezek tették ki az internet-előfizetések nagyobb hányadát. A több éve tartó lendületes fejlődés mögött a statisztikusok szerint a szolgáltatók technológiai változásokhoz való gyors alkalmazkodása, az okostelefonok elterjedése és a folyamatos árverseny áll.

Mobiltelefon Magyarországon szinte minden háztartásban (93,1 százalék) van a KSH felmérései szerint, jellemzően több is: száz háztartásra 190 darab jut, amelyből 61 okostelefon, s a számuk folyamatosan nő. A Kantar TNS egyik idei kutatásából pedig kiderült, hogy Magyarországon a lakosság 61 százaléka használ okostelefont.

Általában az idősebb korosztályt nem szokták technikailag a legaktívabb csoportnak tekinteni, pedig főleg az idősödő fejlett társadalmakban ez egyre nagyobb kaliberű üggyé válik, sőt egyes felmérések szerint ez a korosztály a világ néhány országában sokkal többet használja a modern technika adta lehetőségeket, mint azt sokan feltételezik. Az Eurostat számai szerint Magyarországon 2016-ban az 55-74 éves korosztálynak 39 százaléka használta a netet (az uniós átlag a korcsoportban 51 százalék).

Nem feltétlenül a mobiltelefon a nyerő

Sok idős használ már manapság laptopot, számítógépet és bizonyos mobileszközöket, sőt a utóbbiak használatának aránya emelkedik is. Ez annak is betudható, hogy egyre több olyan szolgáltatás és applikáció jelenik meg, amelyek kifejezetten e korosztályt célozzák. Ugyanakkor több felmérésből az is kiderült már, hogy például az okostelefonok használata átlag alatti a 60 évesnél idősebb korosztály körében - ennek egyik oka, hogy a mobilok képernyője kicsi, a bonyolult menürendszerükkel pedig nehezebb navigálni az alkalmazások között.

Ez persze nem azt jelenti, hogy ez a korosztály ezzel le is mondana minden olyan élményről, amit egy okos mobileszköz nyújthat. Ennek csak az az eredménye, hogy az időseknél - nem meglepő módon - a tabletek a mobiltelefonok elé kerülnek a használati rangsorban, hiszen nagyobb a képernyőjük.

Az Eurostat egy 2016-os felmérése szerint Európában az 55-74 éves korosztály a netet leginkább emailezésre használja, de jelentős többségük árukról és szolgáltatásokról is informálódik, illetve híreket olvas, de az egészségről szóló információk keresése is körülbelül 60 százalékos arányt mutat.

Érdekesség, hogy a videohívást - amelyet az angolszász sajtóban az okostelefonok illetve az internet előnyeként szoktak megemlíteni az idős korosztály esetében, mint a családtagokkal való kapcsolattartás formáját - Európában az idősebb korosztálynak csak a 30 százaléka használta.



A nagyobb képért kattintson! Forrás: Eurostat

Miért kellene az időseknek okoseszköz?

Pedig az idősebb korosztály számára egy okostelefon vagy más internetezésre alkalmas eszköz például alkalmas lehet:

családdal való kapcsolattartásra (akár videohívásokkal);

régi barátokkal való kapcsolattartásra, illetve régi kapcsolatok felelevenítésére (például közösségi oldalakon keresztül);

emailezésre;

fényképek megosztására;

általános tájékozódásra;

ügyintézésre;

bevásárlásra.

Néhány pontot - főleg a kapcsolattartásra vonatkozókat - sokszor olyan értelemben is pozitív példaként szokták említeni, mint az időskori elmagányosodás egyik "ellenszerét". Azzal, hogy a fejlett világban a társadalmak egyre nagyobb hányadát teszi majd ki a 65 évesnél idősebb korosztály, a mobil eszközök egy másik lényeges funkciója is előtérbe kerül: az idősek egészségének monitorozása. Magyarországon jelenleg a lakosság 19 százaléka (több mint 1,8 millió ember) 65 év feletti, és 2030-ra ez a szám várhatóan eléri majd a 2 millió 130 ezret. Az Eurostat adataiból pedig az is kiderül, hogy 2015-ben a 65 év felettiek magyarok 38,8 százaléka élt egyedül.

Az egyedüllét pedig az idősödő korosztály egyik legnagyobb problémája az egészségi állapot hirtelen romlása mellett. E gondokra megoldást jelenthet, ha a külvilággal mobileszközökön keresztül is tartják a kapcsolatot. Ez pedig a hozzátartozóknak, az őket gondozóknak is jelentős könnyebbséget jelenthet, hiszen ezek az eszközök már alkalmasak arra is, hogy baj esetén a mobileszközön keresztül leadott jelzés alapján érkezzen a segítség a házhoz, vagy figyelmeztessenek a gyógyszerek beszedésére, míg nehezen mozgó időseket akár hangalapú utasításokkal is el lehet látni bizonyos feladatokat (elektronikus eszközök fel-le kapcsolása, telefonhívások indítása), vagy egészségügyi adatok (vérnyomás, szívműködés) gyűjtésére, amelyek az orvosi kezeléseknél segíthetik az orvost.

És a meglepetés

Van azonban az okostelefonoknak egy - talán meglepő - előnye is az idősek számára: a játékok. Egyes felmérések szerint ugyanis bizonyos applikációk, játékok különféle készségeket taníthatnak az időseknek, de ennek még vannak olyan pozitív "mellékhatásai" is, amelyek az agyműködést fokozzák.

A Sociable.co technológiai blog például arra mutatott rá, hogy az idősek videojátékokat is játszanak, amelyekről például egy amerikai kutatás - amelyet az NCBI (National Center for Biotechnology Information) készített - kimutatta, hogy jótékony hatással van a 65 év felettiek kognitív képességeire, illetve az pozitív hatással van az idősebb korosztály fizikai és mentális egészségére is.

Az írás az OTP Bank Nyrt. támogatásával készült.