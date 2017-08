Nagy dobás a használtautó-piacon - milliókat lehet spórolni

Az árverési eljárásokon megvehető ingóságok kínálati ára jelentősen elmarad a piaci ártól, érdemes tehát ezeket figyelemmel kísérni. A NAV és a végrehajtói kamara árverésein a leggyakrabban autókra lehet licitálni. Mutatjuk, hogyan.

Az autóvásárlást tervezők manapság főleg online felületen tájékozódik az árakról. Hatalmas népszerűségnek örvendenek a használt autókat hirdető, részletes keresést biztosító weboldalak - sokszor még az új szalonautókat is ilyen felületen hirdetik meg az eladók. Magánszemélyként ritkán gondolnunk az árverezésre meghirdetett, lefoglalt személygépjárművek között keresgélni, pedig szinte már mindenkinek van a licitáláshoz is szükséges ügyfélkapus regisztrációja.

Aki figyel, kedvező áron vásárolhat



Az árverési eljárásokon értékesített ingóságokra, így a gépjárművekre is jellemző, hogy a kínálati ár jelentősen a piaci ár alatt mozog. Mégis kevesen vágnak bele az ilyen típusú vásárlásba, mert az árverési oldalak kereshetősége nem minden esetben ügyfélbarát, időráfordítást igényel. Van, hogy hónapokig érdemes akár naponta figyelni a megjelent árverési kiírásokat, míg licitre kerül sor - osztotta meg lapunkkal tapasztalatait az Árverés Értesítő és az Árverés Lekérdező üzemeltetője.

Az árverési eljárásokon értékesített gépjárműveknek jellemzően a becsértéke - vagy más néven kikiáltási ára - is jelentősen kedvezőbb mint az adott típus piaci ára. Így történhet meg, hogy egy luxus kategóriájú személygépkocsi becsült értéke csak 5,5 millió forint, a kikiáltási ára pedig még a 2,5 millió forintot se éri el. A használt autók közt ugyanezt a típust azonos gyártási évvel és hasonló műszaki paraméterekkel 10 millió forint alatt nem találni.

Alkatrészeket is árvereznek

A forgalomból kivont gépjárművek esetében gyakran felmerül az alkatrészként való hasznosítás. Nincs ez másként az árveréseken értékesített tételek esetében sem. Ilyenkor már sok esetben a kiírás tartalmazza, hogy a jármű forgalomba helyezhetőségéről a Nemzeti Közlekedési Hivatal tud információval szolgálni, illetve ehhez a hivatal engedélye is szükséges lehet, a bontásához pedig a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség engedélye szükséges - ezért érdemes ezek költségterheiről is előzetesen tájékozódni.

Így lehet licitálni

Az árverésen meghirdetett gépjárműveknél a minimum ár (minimális ajánlat) küszöbe általában a becsérték egyharmada vagy fele, de persze ki lehet fogni ennél még kedvezőbb ajánlatokat. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) oldalán meghirdetett tételeknél az érvényes licit legkisebb összege 5000 forint, amely a kikiáltási ár függvényében sávosan növekszik, a legmagasabb pedig (10 millió forintnál nagyobb kikiáltási ár esetén) 100 ezer forint.

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara (MBVK) árverésein az árverési előleg befizetése után - amely a kikiáltási ár legalább 10 százaléka - az előre megadott licitlépcsőben (a kikiáltási ár minimum 2 százaléka) lehet emelni a licitet. A NAV és az MBVK is szinte minden esetben lehetőséget biztosít arra, hogy az árverés megkezdése előtt, főként nagyobb értékű árverési tételek esetén az érdeklődők megtekinthessék a vagyontárgyakat.

Több ezer tételt hirdetnek meg évente

A legtöbb árverés 2016-ban is a NAV Elektronikus árverések online változatán, valamint az MBVK honlapján jelent meg. A több mint 6100 árverés 66 százaléka személyautóra, 11 százaléka tehergépjármű értékesítésére vonatkozott.

