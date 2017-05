Nagy dobás a Telenortól: búcsú a legidegesítőbb szabálytól

Valóban korlátlan netezést biztosító csomagokat vezet be a Telenor és a kétéves hűséget is törlik.

Csernátony Csaba, 2017. május 15. hétfő, 11:01

A mobilos csomagok többségével a különböző mértékű adatforgalom elérése után nem lehet netezni vagy csak idegesítően lassú adatátvitellel. Igaz, a UPC mobilos csomagjai valóban korlátlan netezést kínáltak.

A Telenor most lépett és négy új, korlátlan adatforgalmat biztosító csomagot vezet be. Emellett a cég búcsúzik a kétéves hűségnyilatkozatoktól is.

Négy új, egyéni előfizetőknek és 1-14 fős kisvállalkozásoknak szánt csomag korlátlan netforgalmat garantál. Emellé a közel 6-15 ezer forintos havi díjért kapható csomagokhoz 50-500 beszélgetés jár, az sms díja pedig 35 forint darabonként.

A legdrágább csomag havi 20 ezer forint, ez korlátlan beszélgetést és sms-ezést biztosít a netezés mellé. A szóban forgó csomagokra nem kell 2 éves hűséget aláírni - jelentette be a cég hétfői sajtótájékoztatóján Alexandra Reich, a magyar Telenor első embere, aki szerint új fejezet kezdődik a Telenor életében az új csomagok elindításával.

Az új csomagoknál legalább havi egy hanghívást kell indítani. Az uniós országokban van adatkorlát, az adatroaming korlátja csomagtól függően 4-14 gigabájt.

Mennyibe kerül a hűség?

Bár a korlátlan netforgalom fontos lépés, de egyelőre a magyarországi átlagos felhasználóknál viszonylag alacsony az adatforgalom, így a Teleno lépése inkább a várható piaci folyamatoknak szólhat. Annál is inkább, mert most bemutatott csomagok havi díja is magasnak mondható, ami részben azzal magyarázható, hogy nem kell 2 évet aláírni. A magasabb árral kell megfizetni azt a kockázatot, amit a cég fut, amiatt, hogy a hűség néllüki előfizetők távozhatnak a cégtől.

Pár napja készült cikkünkben pont a korlátlan telefonálást, sms-ezést és 10 gigabájt adatorgalmat tartalmazó csomagokat vetettük össze. A végeredmény szerint a Telenor és a Vodafone 2 éves hűség mellett 15 ezer forint alatt kínálja ezeket, míg a Telekom 15 500 forintot kér érte.

Ezekből adódóan a 2 éves hűség a korlátlan telefonálást és sms-ezést, valamint 10 gigabájtot tartalmazó csomagoknál havonta 4-5 ezer forint kedvezményt jelentenek nagyságrendileg. (A Telenor legdrágább új csomagjánál nem értelmezhető, hogy mennyi lenne hűséggel, mivel nincs ilyen kikötés.)

A Telenor adatai szerint egyébként egy-egy előfizető havonta 3400 forintot költ mobilszolgáltatásokra, és 1,6 gigabájt adatforgalmat bonyolítanak. A gyors, 4G-s hálózatot használóknál viszont magasabb, 3 gigabájtos a havi adatmennyiség.

Bár a mobilosok 59 százalékának bonyolíthatna adatforgalmat, ám 51 százalékuknak van erre alkalmas okostelefonja.

Mennyit beszélünk?

A KSH adatai szerint egyébként a múlt év végén 11,8 millió mobilelőfizetést tartottak nyilván Magyarországon, ez minimális, 0,6 százalékos csökkenést jelent éves összevetésben.

Egyre népszerűbbek a mobil-adatelőfizetések és az adatforgalom is látványosan emelkedő pályán van. Tavaly több mint 70 terabájtra rúgott a mobilnetes forgalom, ami 39 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest és majdnem a duplája a 2014-es forgalomnak.