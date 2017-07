Nagy fába vágta a fejszét a magyarországi infokommunikációs cég

Az elmúlt időszakban jelentős átalakításokat hajtott végre az Invitel Csoport, melynek keretében egyebek mellett létrejött az Invitech Solutions. A cég megalapítása óta elmúlt egy év igen mozgalmasnak bizonyult.

Az Invitel Csoport még 2015 nyarán úgy döntött, hogy az egyes üzleti szegmensek igényeihez jobban igazodó szolgáltatások felé indul el. Ennek eredményeként egy éve egy önálló vállalatként és márkaként létrejött az Invitech Solutions.

Több mint húszéves múltra visszatekintő Invitel Csoport az elmúlt években jelentős átalakításokat hajtott végre működésében és szervezeti felépítésében egyaránt - elevenítette fel a vállalat közleményében. A társaság szerint a stratégiai lépések célja egyrészt a gyorsan fejlődő technológiai lehetőségek minél hatékonyabb kihasználása, másrészt az ügyfelek igényeinek középpontba állítása volt.

A vállalat az átalakítást sikeresnek tekinti, hiszen Magyaország immár második legjelentősebb infokommunikációs szolgáltatójaként az Invitech Solutions tavaly fél év alatt, a júliusi alapításától év végéig 11,3 milliárd forintos árbevételt ért el. Javorniczky Áron, az Invitech Solutions operatív vezetője - aki az Invitel Csoport technológiai és fejlesztési feladataiért is felel - szerint az eltelt időszak azt igazolta, hogy a cég jókor, jó irányba lépett.

Erős hátszél



A közlemény szerint az újonnan létrejött társaság kiváló infrastrukturális háttérrel indult az anyavállalatának köszönhetően. Ez országosan több mint 9000 kilométer saját optikai és azt kiegészítő rádiós gerinchálózatot, négy adatközpontot és 11 határkilépőpontot jelent. Az Invitech Solutions - mint üzleti távközlési szolgáltató - árbevételének negyedét integrált it-megoldásszállítóként érte el.

A vállalat tavaly kezdte el a "DC10" elnevezésű adatközpontjának több mint nettó 1000 négyzetméteres bővítését is. Emellett a klasszikus, üzleti telefonos funkciókat megújító VoIP-alapú IP-Center szolgáltatását is folyamatosan fejleszti és a nagyvállalati Call és Contact Center képességei is jelentősen bővültek - derül ki a közleményből.

Az Invitech Solutions életéből az egyre intenzívebb vállalati és intézményi fenyegetettség problémája sem maradt ki: erre Intelligens Biztonsági Szolgáltatások néven fejlesztett ki it-biztonsági megoldásokat, amelyek képesek az ügyfelek hálózati, szerveroldali és végponti védelmének biztosítására is. Az Invitech emellett bevezetett egyedi igényekre szabható rugalmas felhasználói felületet is, amelyen keresztül a cégek az általuk igénybe vett szolgáltatásoknak szinte minden elemét nyomon követhetik.

Regionális szolgáltatóvá nőttek

Míg az Invitel Csoport hagyományosan a hazai távközlési nagykereskedelmi piac egyik meghatározó szereplője, az újonnan alakult Invitech Solutions nemzetközi téren is elismert regionális szolgáltatóvá nőtte ki magát. A cég jelenleg integrált megoldásokat ajánl globális nagykereskedelmi partnerei részére a közép-kelet-európai régió országaiban, s hamarosan jelentősen bővül az Invitel Csoport országhatáron túli infrastruktúrája is - olvasható a közleményben.

Az Invitech Solutions az elmúlt egy évben egy sor partneri miősítést is begyüjtött (Microsoft Datacenter Competency, a Cisco Powered IaaS minősítések, Premier Certified Partner tanúsítás, Avaya Sapphire Partners minősítés) és az it-biztonsághoz kapcsolódó szolgáltatási portfolióját is erősítette azzal, hogy idén tavasszal felvásárolta a Newco kapcsolódó üzletágát. Az Invitech meggőződése, hogy az it-biztonsági kockázatokat a felhasználók képzésével is lehet csökkenteni, ezért a vállalat az üzelti partnerei számára májusban egy átfogó információbiztonsági képzési programot is indított

A közlemény továbbá kiemeli, hogy a vállalat egyik jelentős elismeréseként értékelték, amikor 2017 elején a cég elnyerte a "2016 legsikeresebb ICT-cége" címet.

(A cikk az Invitech Solutions szakmai támogatásával készült.)