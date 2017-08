Nagy meglepetés érheti a mobilosokat

Heteken belül új mobiltelefon-szolgáltató jelenhet meg a magyar piacon a Digi személyében. A cég egyszer már elhalasztotta az indulást és lehet, hogy most is ezt teszi, de az is lehet, hogy éppen azzal okoz meglepetést, hogy nem halogatja tovább újdonsága premierjét.

Komócsin Sándor, 2017. augusztus 31. csütörtök, 09:06

Néhány hét múlva indulhat a Digi régóta beharangozott mobiltelefon-szolgáltatása - írja a Világgazdaság. A hatósági adatok szerint a premier dátuma szeptember 13., ám ezt elhalaszthatja a cég. Korábban márciusi kezdést terveztek, ezt az időpontot tolták ki az ősz elejére.

A szolgáltatásról egyelőre annyit lehet tudni, hogy a Digi országos rendszer üzemeltetésére kért engedélyt. A részleteket üzleti titokként kezelik. Most még az sem derült ki, milyen díjakra számíthatnak majd azok, akik a negyedik magyarországi mobiltelefoncéget fogják választani.