Nagy pofont kapott a Telekom - érvénytelen a szerződés

A Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a Vodafone-nak adott igazat és csütörtökön felfüggesztette a Közbeszerzési Döntőbizottság (KD) döntésének végrehajtását - jelentette be Király István a Vodafone Magyarország vezérigazgató-helyettese.

A bíróság most abban az ügyben döntött, melyben a Vodafone a Közbeszerzési Ellátási Főigazgatóság (KEF) kizáró döntését helybenhagyó KD-döntést az illetékes Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon megtámadta és kérte, hogy a bíróság a saját döntésééig függessze fel a döntés végrehajtását. Ennek értelmében a bíróság felfüggesztette a Vodafone-t kizáró döntés végrehajtását. Ez tehát azt jelenti, hogy a Vodafone továbbra is versenyben marad, így jelenleg még a régi szerződés hatályos.

Mivel a Telekom és KEF annak ellenére február 6-án aláírta a szerződést, hogy a székesfehérvári Bíróságon még nem született döntés az ügyben, a Vodafone polgári peres úton is megtámadja a Budai Központi Kerületi Bíróságon a Telekomot és a KEF-et. A mobilszolgáltató álláspontja szerint a bíróság döntésének hiányában a KEF eljárása nem zárult le jogerősen, a szerződéskötésre jogellenesen került sor.

Mindez azt is jelenti, hogy a Magyar Telekom és a KEF szerződése érvénytelen - hívja fel a figyelmet a Vodafone közleményében -, így a Telekom nem köthet további szerződéseket az állami vállalatokkal. Ha mégis kötne ilyet, akkor az érvénytelen, mivel a hatályos szerződések szerint a Vodafone az állami intézmények szolgáltatója - hangsúlyozta Király.

A Vodafone a KEF Mobil szolgáltatások beszerzése 2016 közbeszerzési eljárásán a legjobb ajánlatot tette, ám ennek ellenére a KEF kizárta az eljárásból arra hivatkozva, hogy a Vodafone túl alacsony összegű ajánlatot tett és kétséges, hogy teljesíteni tudja-e a vállalását. A KEF ezzel lényegében azt vonta kétségbe, hogy a Vodafone Magyarország - mint a világ második legnagyobb mobil szolgáltatójának leányvállalata - képes-e a szolgáltatást finanszírozni, mondta Király. A vezérigazgató-helyettes hangsúlyozta, hogy a kiírásnak megfelelően megtett ajánlat nem veszteséges. (Erről bővebben itt írtunk.)

A potenciális KEF megrendelés éves szinten a Vodafone ajánlatával számolva mintegy 1 milliárd forintos nagyságrendű, a költségvetés számára éves szinten 500 millió forinttal kedvezőbb, mint a konkurens Telekom ajánlata - jegyzi meg a közelményben a Vodafone. A tenderen ugyanis a Vodafone 2317 forint, amíg Magyar Telekom Nyrt. másodikként 3603 forint értékű ajánlatot tett.

A Vodafone három éve biztosítja a mobil távközlési szolgáltatásokat a kormányzati szektor részére a KEF által folytatott központi közbeszerzési eljáráson alapuló szerződés keretein belül. A Vodafone közleménye szerint a korábbi, 2013-2014-es KEF-közbeszerzés során mintegy 100 ezer, a KEF hatálya alá tartozó sim-kártyával szerződtek az állami intézmények a mobilszolgáltatóhoz. A vállalat közleménye szerint a mobilszolgáltató most nekik és minden potenciális KEF-es ügyfelének felajánlja, hogy a következő 3 évben is az új tenderben megajánlott, a korábbinál és a Telekom által most vállaltnál is lényegesen kedvezőbb árakon nyújtja a mobil távközlési szolgáltatásait.

A cikk témájával bővebben foglalkozik a március 31-ei IT-konferencia: