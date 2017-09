Nagy változásról beszélt a Magyar Telekom vezére

Magyarország vezető szerepet tölthet be a régióban az 5G (ötödik generációs) telekommunikációs technológia és a ráépülő okos megoldások tesztelésében a Magyar Telekom vezérigazgatója szerint, akit az MTI idéz.

Szász Péter, 2017. szeptember 6. szerda, 18:08

A Magyar Telekom segítséget nyújt ahhoz, hogy Magyarország az 5G-fejlesztések egyik európai központja lehessen és kezdeményező szerepet vállal a digitális átalakulást elősegítő programokban - mondta Christopher Mattheisen a cég budapesti 5G konferenciáján.

Bár a 4G technológia gyorsabb adatátvitelt és számos új lehetőséget hozott, fejlődése lineáris maradt. Az 5G új szintet jelent a legkorszerűbb technológiák kihasználásában többek között a szállítmányozás, a mezőgazdaság, az orvostudomány vagy a közigazgatás terén - mondta Kim Kyllesbech Larsen, a Magyar Telekom műszaki vezérigazgató-helyettese.

Az interneten keresztül már most is emberek milliárdjai állnak egymással kapcsolatban, de a következő időszakot a gépek, eszközök és érzékelők közötti kommunikáció, a "dolgok internete" (Internet of Things, IoT) fogja meghatározni. Az előrejelzések szerint 2025-re elérheti az 50 millárdot az összekapcsolt eszközök száma, ehhez pedig nagy teljesítményű hálózatokra van szükség - írja a közleményében a Magyar Telekom.

Az új alkalmazások gyorsabb átviteli sebességet, rövidebb válaszidőt, nagyobb biztonságot és kapacitást igényelnek, 5G nélkül ráadásul a valós idejű kommunikáció sem jöhet létre, mivel ezerszer nagyobb kapacitást, tízszer gyorsabb átviteli sebességet és tízszer alacsonyabb átviteli késleltetést, valamint stabil válaszidőt biztosít.

A cég szerint az 5G várhatóan megnyitja az utat jelenleg még nem vagy csak kísérleti formában létező technológiák - többek között az intelligens közlekedési rendszerek, az okos otthonok és városok, a robotizált távműtétek vagy a távorvoslási alkalmazások - előtt is.