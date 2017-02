Okostelefont használ? - Ez a hátránya

A dolgozó okos telefon-használók harmada érzi úgy, hogy mióta okos telefont használ, jobban összemosódik a munkája és a magánélete.

Az okos telefonokon az állandó online jelenlét miatt egyre jobban összemosódnak a munka és a magánélet határai. Az eNET - Telekom "Jelentés az internetgazdaságról" friss kutatása az okos telefonoknak a munka-magánélet egyensúlyára gyakorolt hatásaival foglalkozik.

Az eNET 2017 januárjában végzett online kutatása alapján okos telefont az aktív, dolgozó felnőtt magyar internetezők 86 százaléka használ. Közülük 64 százalék ragaszkodik hozzá, hogy munkaidőben is használhassa magánjellegű tevékenységekre telefonját. Tízből hét válaszadó szokott munkaidejében rendszeresen (legalább hetente egyszer) magánügyben telefonálni, több mint felük pedig SMS-t írni vagy olvasni, csetelni, illetve e-mailezni (is). A kommunikáció mellett a nem munkával kapcsolatos böngészés (54 százalék), a közösségi média oldalak látogatása (52 százalék) és az online híroldalak okos telefonon történő olvasása is igen népszerű (51 százalék), melyekre a válaszadók munkaidejükben is szakítanak időt.

Stabilan leköt, de...

Természetesen az okos telefonok révén nemcsak a magánélet jelenik meg a munkahelyeken, hanem a munka is beférkőzik a magánéletbe. Ebben az esetben is a kapcsolattartás a legjellemzőbb a kollégákkal/partnerekkel/ügyfelekkel, melyre a válaszadók fele munkaidején kívül is legalább hetente egyszer használja az okos telefonját. Emellett főként az időbeosztás szervezésében (40 százalék), a munkához szükséges információk online gyűjtésében (37 százalék), valamint a munkával kapcsolatos fájlok megnyitásában, olvasásában (35 százalék) nyújtanak a legnagyobb segítséget a mobilok.

A dolgozó okos telefon-használók harmada érzi úgy, hogy mióta okos telefont használ, jobban összemosódik a munkája és a magánélete. Ennek legfontosabb előnyei szerintük, hogy rögtön látják a beérkező e-mailjeiket (71 százalék); fontos ügyben online is bármikor elérhetőek kollégáik számára (66 százalék). Ugyanakkor hatékonyabban oszthatják be az idejüket, ha kis "üresjárat" van a munkahelyükön, foglalkozhatnak magánügyekkel, és fordítva (44 százalék), miközben folyamatosan naprakészek a munkahelyi tennivalóikkal kapcsolatban (36 százalék).

A hátrányokat illetően tízből öt válaszadó tapasztalta, hogy mivel okos telefonon szabadidejében is könnyen elérhető, kollégái akkor is őt keresik a problémáikkal, amikor éppen nem dolgozik; tízből négy válaszadó pedig otthon sem tud igazán kikapcsolni, ha tudja, hogy okos telefonján munkaidőn kívül is elérhetőnek kell lennie online (is).

A dolgozó okos telefon-használók azonban ragaszkodnak telefonjukhoz: 78 százalékuk inkább szabadidejében is foglalkozik néha munkával telefonján, csak munkaidőben is használhassa azt magáncélra.