Online házkutatás jöhet a terrorizmus ellen

Újabb terrorellenes intézkedésekre készül a német kormány, a tervek szerint szélesítik a hatóságok jogkörét, hogy lépést tarthassanak a digitális átalakulással. Thomas de Maiziere belügyminiszter egy vasárnapi lapinterjúban arról is beszélt, hogy Németországban hosszabb távon együtt kell élni a terror fenyegetésével, és a migrációs válság megoldása is még évekig tarthat.

Szepesi Anita, 2017. június 11. vasárnap, 18:39

A kereszténydemokrata (CDU) politikus a Der Tagesspiegel című lapban közölt interjúban kiemelte, hogy a biztonsági szerveknek éppen olyan lehetőségekre és jogkörökre van szükségük a digitális környezetben, mint a digitalizáció által nem érintett területeken - írta az MTI.

Mindig azt kell megvizsgálni, hogy "mit tehet a rendőrség az analóg területen", és gondoskodni kell arról, hogy "legyen jogi felhatalmazása és technikai tudása megtenni ugyanazt a digitális területen". Ezért a többi között ki kell dolgozni az úgynevezett online házkutatás szabályrendszerét és technikai hátterét, hogy a biztonsági szerveknek teljesen mindegy legyen, hogy egy gyanúsított sms-ekkel vagy éppen a WhatsApp azonnali üzenetküldő szolgáltatáson tartja-e a kapcsolatot társaival.

A miniszter elmondta, hogy az egyik nagy berlini pályaudvaron a kamerás térfigyelő rendszer fejlesztésével megkezdik egy arcfelismerő szoftver tesztelését. Ez az egyik legfontosabb új technológia - emelte ki Thomas de Maiziere, kifejtve, hogy a szoftver kiszűri a kamerákkal rögzített képeken a hatóságok adatbázisában szereplő terroristákat vagy más bűnözőket.

Hozzátette, hogy továbbra is lendületesen emelkedik a terrorcselekmény elkövetésére hajlamosnak tartott szélsőséges iszlamisták száma. Most 680 ilyen embert tartanak nyilván Németországban, míg az év elején 570-en, 2013-ban pedig 140-en voltak. Ezért is volt helyes döntés a biztonsági hatóságok személyzeti fejlesztése, amelynek révén egyedül a szövetségi rendőrség létszámát 25 százalékkal növelik.

A terrorfenyegetettség "a menekülttémához hasonlóan sok-sok évig intenzíven foglalkoztat még bennünket". A megtörtént és a megakadályozott merényletek között egyaránt voltak esetek, amelyeknél a menekültek közé befurakodott terroristák voltak a felelősök. Ez "hozzátartozik az igazsághoz, és különösen lesújtó" - mondta Thomas de Maiziere.

Az ártatlan, vétlen menekülteket nem szabad felelősnek bélyegezni, és "ha menekült, ha nem, tovább kell folytatni a harcot a szélsőségesek és terroristák embergyalázó ideológiája ellen". Ebben a küzdelemben "a békés iszlám képviselőinek hangosan meg kell szólalniuk" - mondta a német belügyminiszter.

Képünk illusztráció.