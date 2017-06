Óriás balhé az Ubernél

A befektetők kérésére lemondott a közösségi taxipótló szolgáltatás alapítója, Travis Kalanick. Távozását azért sürgették, mert a cég óriási veszteségeket termel, valamint szexuális zaklatási botrány robbant ki a sofőrök miatt. De a Google anyacége is lopással vádolja az Ubert - írja a Recode.

Szabó Dániel, 2017. június 21. szerda, 10:06

Ajánlom

Teljesen lefejezték az Ubert hétfő este a befektetők, miután a Benchmark, a Fidelity és a Menlo Ventures is arra kérte Travis Kalanicket, hogy távozzon a vezérigazgatói posztról. Az alapító ennek önként eleget is tett. A cég vezérkarában így gyakorlatilag nem maradt senki, mert még múlt héten eltávolították Emil Michael igazgatóhelyettest, de korábban már kirúgták a technológiai részleg vezetőjét és a marketingvezetőt is.

A taxis mobilapplikációnál rengeteg probléma van az elmúlt időszakban: június elején több mint húsz alkalmazottat rúgtak ki, miután egy február óta tartó vizsgálat során kiderült, hogy több sofőr is szexuálisan zaklatta az utasait, de volt dolgozók szerint a központokban is rendszeresek a hasonló ügyek. Emellett az első negyedévben 708 millió dolláros adózás előtti eredményt ért el. Valamint pereli az Ubert a Google-anyacég Alphabet is, azzal gyanúsítják a vállalatot, hogy ellopták a keresőóriáshoz tartozó Waymo-csoport önvezető autós fejlesztéseit - gyűjtötte össze a portál.

Ha pedig ez nem lenne elég, az Európai Unió bírósága is szembeszállt az Uber terjeszkedési politikájával. A testület indítványa szerint az uniós tagállamok nemzeti hatáskörben szabályozhatják a taxiszolgáltatásokat, azok nem esnek az alapjogok között védett munkaközvetítők közé, valójában közlekedési szolgáltatások.

A hihetetlenül alacsony tarifák és az elégedett ügyfelek véleményei révén a DEGIRO a leggyorsabban növekvő bróker Európában. Regisztráljon, és fektessen be a DEGIRO biztonsági struktúráján keresztül.