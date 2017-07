Óriási fordulat az autópiacon - a sofőrök fele elbúcsúzna a vezetéstől

Alapjaiban alakulhat át rövid időn belül a közlekedés. A Roland Berger felmérése szerint világszerte a sofőrök 46 százaléka lemondana a vezetésről ha önvezető taxikkal is közlekedhetnének. 37 százalékuk szemében pedig egyre vonzóbb alternatívát jelentenek az elektromos autók.

K. Kiss Gergely, 2017. július 13. csütörtök, 18:25

Ajánlom

A digitalizáció már most is érzékelhető változásokat hozott a mindennapos közlekedésben, elég csak az autómegosztó, illetve telekocsi szolgáltatásokra gondolni. Ezzel párhuzamosan az elektromos meghajtású autók egyre nagyobb szeletet hasítanak ki a piacból, és egymást érik a hétköznapokban is használható autonóm autó szolgáltatások kialakítását megcélzó projektek.

A hírek azonban ritkán szólnak arról, hogy mit szólnak ehhez az emberek, valóban szükségesnek érzik-e az előrevetített változásokat, vagy úri hóbortnak tartják azokat - idézi a kutatást a Biztosítási Szemle.

A Roland Berger a világ 10 országában, mintegy 10 ezer ember megkérdezése segítségével elkészített tanulmánya alapján ha az embereken múlna, már most is elektromos és önvezető autók uralnák az úttestet. A megkérdezettek 46 százaléka egészen biztosan nem vásárolna új autót, ha alacsonyabb költségek mellett autonóm taxikat is igénybe vehetne, míg 37 százalékuknak egyre vonzóbb alternatívát jelentenek az elektromos autók.

Bizonyos országokban már nagy ezekre az igény

Az új mobilitási lehetőségek iránt Szingapúrban és Kínában a legnagyobb az érdeklődés. A megkérdezettek 83 illetve 84 százaléka nyilatkozott úgy, hogy ismer legalább egy olyan embert, aki nem is gondolkodik saját autó megvásárlásán, helyette valamilyen alternatív megoldást - például telekocsi - vesz igénybe. Európában, Amerikában és Japánban messze nem ilyen pozitív a közösségi modellek megítélése, az Egyesült Királyságban 37, Franciaországban 34, Japánban 29 százalék az USA-ban pedig 22 százalék szerint jó dolgok ezek.

Az önvezető autók koncepciója különösen a nagy népsűrűségű országokban népszerű, így például Hollandiában (59 százalék), Japánban (56 százalék) és Szingapúrban (51 százalék). Németország sincs nagyon lemaradva, itt az emberek 47 százaléka venne igénybe ilyen szolgáltatást, míg az USA-ban 35, Indiában 33, Kínában pedig 27 százalék cselekedne így. Az első elektromos, önjáró autók 2021-re várhatók, jelenleg elképesztő verseny zajlik a gyártók és beszállítók között, hogy megalapozzák jelenlétüket ezen az új piacon.

Ha az önjáró autók gondolata idegen is a kínai vásárlóktól, az elektromos autóé messze nem az. A fogyasztók csaknem 60 százaléka komolyan fontolgatja, hogy ilyen modellt vegyen, ezzel az ázsiai országban örvendenek a legnagyobb népszerűségnek az alternatív meghajtású járművek.

A világ többi részében elsősorban a magas ár jelenti a legnagyobb visszatartó erőt, de a szándék itt is jelentős. A közeljövőben ez az akadály elhárulhat, nem csak egyre tovább bírják az ilyen autók energia cellái, de áruk is egyre alacsonyabb, 2020-ra a jelenlegi szint harmadára esnek majd.

(A mesterséges intelligencia előretöréséről itt írtunk.)