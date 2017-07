Örömhírt közölt a Vodafone - ennek sokan örülhetnek

A Balaton keleti medencéjében is elindította a 4G+ szolgáltatást a Vodafone Magyarország - jelentette be a mobilszolgáltató. Ez azt is jelenti, hogy a nyaralók miatt hirtelen megugró internethasználatot is jobban bírja majd a hálózat.

Szabó Zsuzsanna, 2017. július 13. csütörtök, 20:42

A Vodafone Magyarország a Balaton keleti medencéjének a turisták körében kiemelten népszerű területein elindította a 4G+ szolgáltatását, amellyel akár 150 Mbit/s-os elméleti letöltési sebesség is elérhető - derül ki a vállalat közleményéből.

A balatoni 4G+ szolgáltatás elindítását az 1800MHz-es LTE frekvenciasáv bekapcsolásával valósította meg a vállalat, amely egyben a 4G hálózat jelentős kapacitásnövekedésével is járt - mondta Amrita Gangotra, a Vodafone műszaki vezérigazgató-helyettese.

Gangotra szerint a 4G+ szolgáltatás jelenleg 15 településen - többek között Balatonkenesén, Zamárdin, Aszófőn, Csopakon és Siófokon - érhető el, de a vállalat a 4G+ hálózat bővítését folytatja és Budapestet, Tatabányát és a Balaton keleti medencéjét követően egyre több nagyvárosban is elérhetővé válik.

Két kilátó is megújult

A Vodafone emellett közölte azt is, hogy a balatoni hálózatfejlesztés keretében a társaság Ábrahámhegyen és Balatonkenesén is felújított egy-egy kilátót, amelyen Vodafone bázisállomások találhatók.

A vállalat szerint a kapacitásnövelést indokolja, hogy a nyári hónapokban ugrásszerűen megnő az érintett cellák terhelése. A balatonkenesei esetében a kora tavaszi időszakhoz képest mintegy háromszor annyi felhasználóval lehet számolni nyáron, míg az ábrahámhegyi esetében még kiugróbb, 6,5-szeres a növekedés.

A Vodafone fatorony és kilátó állagmegóvási projektjének első állomásaként, 2016-ban a 956 méteres Bálványon álló, korábban hosszú ideig a turisták elől lezárt Petőfi kilátót újította fel - derül ki a vállalat közleményéből.

Új csomag

A szolgáltató emellett bejelentett egy új havi díjas előfizetést is, Vodafone Passt, amelynek előnye lehet sokak számára, hogy a népszerű közösségi applikációk (például Facebook Messenger, WhatsApp, Viber) nem fogyasztják az adatkeretet, használatukhoz csak minimális adatkerettel kell rendelkezni.