Pech: a teljes uniós támogatást visszakéri Brüsszel

Az uniós pénzek pályáztatásának és szétosztásának informatikai rendszerére kapott 18 milliárd forint visszafizetését helyezheti kilátásba az EU - tudta meg a 24.hu.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem kormányhivatalokkal közösen zajló, uniós pénzből finanszírozott projektje után az Európai Bizottság szakemberei újabb ügyben találtak komoly problémákat - írta a portál.

A brüsszeli tisztviselők a szabálytalanságok nyomán 100 százalékos pénzügyi korrekciót javasolnak - azaz gyakorlatilag a teljes uniós támogatást vissza kellene fizetni.

Az uniós források szétosztásának és nyilvántartásának lelke az ezeket kezelő informatikai rendszer. Az uniós pénzek pályáztatását kezelő szoftver (egységes monitoring információs rendszer - EMIR) kifejlesztésére, működtetésére és továbbfejlesztésére is igénybe vehetett forrásokat Magyarország. Az Európai Bizottság illetékesei a közelmúltban két projektet is górcső alá vettek (a VOP-2.1.1-2007-0001 és a VOP-2.1.1-2008-0001 kódszámúakat): a 24.hu megismerte a Miniszterelnökségnek elküldött jelentéstervezetet.

A lapnak elismerték a brüsszeli ellenőrzés tényét, de mivel az folyamatban van, ezért a Miniszterelnökség szerint a bizottsági levelekben írt vélelmek nem tekinthetők sem véglegesnek, sem valósnak.

Visszás előzmények

A magyar kormányzati szervek több közbeszerzést is lefolytattak 2003-tól a projekt keretében. Az első kettő még rendben is volt: az EMIR kifejlesztésével, és üzemeltetésével is a Welt 2000 Kft.-t bízták meg. A gondok egy harmadik szerződéssel kezdődtek. Bár a korábbi közbeszerzéseket kiíró ajánlatkérő saját maga állapította meg, hogy az informatikai monitoringrendszer működtetésére és továbbfejlesztésére más vállalkozások is képesek lennének, nem csak a Welt 2000, a harmadik eljárásnál mégis hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzést írt ki, ahol újra a a kft. kapott megbízást.

A magyar Közbeszerzési Döntőbizottság még 2004-ben kimondta, hogy az ajánlatkérő kormányzati szerv megsértette a közbeszerzési törvényt. A dolgot tetézte - derül ki a bizottsági levélből - hogy a magyar ajánlatkérő szervek a tulajdonjogot fokozatosan átadták a Welt 2000 Kft-nek. Így az állam előnytelen helyzetbe került az akkor még magántulajdonban levő céggel szemben.

De még ezt is tudták überelni a magyar hatóságok. Az uniós programok menedzselésével, így ellenőrzésével is foglalkozó Irányító Hatóság (IH) tudott a kérdéses projektekről, a közbeszerzési eljárásoknál ki is kérték a véleményét. Az IH annak ellenére sem lépett közbe, hogy tudott a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás jogellenes alkalmazásáról - fogalmaz az uniós fél által írt levél.

A dokumentum kemény retorziót helyez kilátásba: jelzik, hogy az érintett szerződések értékének 100 százalékát kitevő pénzügyi korrekció az indokolt. Ez durván 18 milliárd forint pénz visszavételét jelentené - írta a portál.