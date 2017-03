Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Pénzért és képzésért indulnak versenybe a magyar startupok

Már jelentkezhetnek a magyar és régiós startupok az OXO Labs harmadik alkalommal meghirdetett versenyére a Brain Bar Budapesten.

Idén már Blastoffként hirdették meg a korábbi CEE Lift Off! eseményt, ahol a régió legjobb startupjai versengenek a díjakért. A programra április 21-ig lehet jelentkezni, amelyet követően a kiválasztottak április 28. és május 5. között videóinterjúban bizonyíthatják rátermettségüket. A szakmai zsűri május 15-én értesíti azt a tíz startupot, amelyek lehetőséget kapnak, hogy a Brain Bar Budapest keretein belül június 3-án, az Akvárium Klubban három percben bemutassák projektjüket a zsűri és a nagyközönség előtt.

Az idei év egyik újdonsága, hogy a döntőbe bejutott tíz legígéretesebb startup professzionális prezentációs tréningen vehet részt, hogy meggyőzze a zsűrit arról, bennük van a legnagyobb potenciál. Nemcsak a 150 ezer eurós (46,5 millió forintos) fődíjat, hanem különdíjakat is elnyerhetnek - az OXO Labs féléves akcelerátor programjával, a Google régiós Launchpad eseményén történő bemutatkozással indulhatnak el a világhírnév felé. Van aki, az Impact Works kommunikációs coaching szolgáltatását, valamint a Blastoff hat hónapos kreatív tanácsadói támogatását nyerheti el. Az idei év másik újdonsága, hogy a stratupok marketing, PR és közösségi média menedzselésére szakosodott ENGINY - a FLOW PR-ről is ismert Splendidea Communications egyik specializált divíziója - médiagurujai segítik a verseny különdíjasát az elindulásban.

A tavalyi CEE Lift Off verseny döntősei közül többen előrehaladott tárgyalásokat folytatnak befektetőkkel, sőt, egyes csapatok már túl is vannak egy-egy tőkeinjekción. Tevékenységi körük széles skálán mozog, míg a Barion az online vásárlásra fókuszál, addig a Battlejungle a vállalati kultúrafejlesztést és a csapatépítést emeli új szintre. Az online vásárlási csalásokat kiszűrő SEON már túl van a termékfejlesztésen, miután befektetőt találtak, most az üzletfejlesztésre helyezik a hangsúlyt.

A költséghatékony klinikai beavatkozásokat bonyolító Prelife csapata öt fővel bővült az elmúlt hónapokban, és intenzíven dolgozik a nemzetközi partnerhálózat kiépítésén. A tavaly Mycg néven futott startup időközben nevet váltott és vHeartként immár hat fővel működik. A ruházatba rejtett EKG projekt tesztelése hamarosan kezdetét veszi a horvátországi Magdalena Kórházban, amely mára a cég fő partnere lett.

Az ingatlanberuházások felügyeletét támogató osztrák DefectRadar szintén létszámbővítésre készül, tervei szerint az idei év végére huszonöt alkalmazottal fog működni. A hatszáznál is több ügyféllel rendelkező cég az utóbbi időben nemzetközi befektetők figyelmét is felkeltette.

A Brain Bar Budapestet 2017. június 1-3. között rendezik a belvárosi Erzsébet téren. Jegyek kaphatók a http://brainbarbudapest.hu oldalon.





A cikk témájával bővebben foglalkozik a március 31-ei IT-konferencia: