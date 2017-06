Pofont kapott a Telekom - felfüggesztik új márkájának csomagját

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) ideiglenesen felfüggesztette a Magyar Telekom Flip márkájának, Otthon csomagjának használatát - derült ki a hatóság sajtótájékoztatóján.

Szász Péter, 2017. június 1. csütörtök, 10:30

A piaci verseny veszélyeztetésének gyanúja miatt az NMHH ideiglenesen megtiltotta a szerződéskötést a Magyar Telekom Flip Otthon díjcsomagjára. A döntés a hatósági eljárás végéig, de legfeljebb 90 napig tart.

A hírközlési törvény és az uniós szabályozás alapján a Telekom mint jelentős erejű szolgáltató, nem folytathat olyan piaci gyakorlatot, amely korlátozza a versenyt. Éppen ezért, ha a korábbiaktól lényegesen eltérő díjcsomagot vezetnek be, akkor ezt megelőzően 30 nappal köteles a hatóság által jóváhagyott nagykereskedelmi áron felajánlani az adott területen területen hálózattal nem rendelkező szolgáltatóknak. A cél, hogy azok versenyezni tudjanak a Telekommal. Az NHMM most azt vizsgálja, hogy a cég eleget tett-e ennek a kötelezettségének, vagyis jól értelmezte-e szabályokat, mikor nem jelentette be a csomagot az NMHH-nak.

Az intézkedésre azért volt szükség, mert ha bebizonyosodik, hogy a cég jogsértést követett el, akkor utólag már nem nagyon lehetne visszafordítani a szolgáltató, szerződésekkel megszerzett versenyelőnyét.

Reagált a Telekom A Flip márka piaci bevezetése, szolgáltatása és árazása álláspontjuk szerint mindenben megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és hatósági döntéseknek.Az NMHH múlt pénteki megkeresése nyomán a Magyar Telekom 2017. május 29-ével módosította a Flip márkára vonatkozó ÁSZF-jét, nagyon gyors határidővel teljesítve az ideiglenes intézkedésben foglaltakat. A módosítás technikai jellegű volt, és a Magyar Telekomra vonatkozó nagykereskedelmi-szabályozási feltételeknek való megfelelés kifejezett megjelenítését szolgálta, így az előfizetők számára semmilyen lényegi változással nem járt! A hírközlési piacon egy új márka bevezetése esetén természetes, hogy a hatóságok a márkát és a márkanév alatt nyújtott szolgáltatást vizsgálatnak vetik alá. A Magyar Telekom mindenben együttműködik az NMHH-val. Meggyőződésük, hogy a Hatóság célja egybeesik a Flip célkitűzéseivel: közös érdek az előfizetők igényeinek magas színvonalú szolgáltatásokkal történő kiszolgálása. Technikai jellegű változások, amelyek a Flip előfizetőket érintik:A Flip Otthon díjcsomag helyett az új előfizetők a Flip Otthon+ díjcsomagra fizethetnek elő.A már szerződéssel rendelkező ügyfelek szerződését módosítottuk a Flip Otthon+ díjcsomagra.A Flip Otthon+ díjcsomag és a Sebességnövelő értékei azonos ár mellett magasabbak, mint a korábbi Flip Otthon csomagé.

A szolgáltató megtette, amire az NMHH kötelezte, vagyis felfüggesztette a Flip értékesítését. Ezzel egy időben ugyanakkor bevezette Flip Otthon+ csomagját, amelyet az NMHH vizsgál. A médiahatóság azt is nézi, hogy a cég az új csomag általános szerződési feltételeit időben elküldte-e számukra, vagy sem.

Az NMHH által meghatározott nagykereskedelmi ár nagyon sok tényezőtől függ, de általában 20-30 százalékos eltérés lehet a kiskereskedelmi árhoz képest. Ez biztosítja a verseny a többi szolgáltatóval - mondta Beke Nándor, az NMHH szabályozási igazgatója.

A Magyar Telekom május közepén jelentette be, hogy új vezetékes ajánlatot kínáló márkát indít kedden útjára. A Flip az egyszerű alapszolgáltatást kereső, a többlet és kényelmi szolgáltatásokat nem igénylő ügyfeleknek szól, havi 4 ezer forintért, hűségidő nélkül.

A Flip ajánlata összesen 130 digitális tévécsatornát, 100 megabites letöltési sebességet, wifi routert, valamint vezetékes telefont nyújt a flipes számok közötti ingyenes beszélgetési lehetőséggel. Induláskor több mint félmillió háztartásban válik elérhetővé.