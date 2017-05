Riasztást adtak ki Magyarországra is - gyorsan terjed a vírus

Nagyon gyorsan terjed a péntek délután indult kibertámadás-sorozat, világszerte több vállalatot elért a zsarolóvírus, sőt, Magyarország sem maradt ki ebből a kibertámadásból - írja a hvg.hu. Riasztást adott ki a WannaCry zsarolóvírus miatt a Kormányzati Eseménykezelő Központ.

Szabó Zsuzsanna, 2017. május 13. szombat, 12:19

A péntek esti hírek még arról szóltak, hogy egy zsarolóvírussal végrehajtott világméretű támadás 74 országra terjedt ki. A legfrissebb összesítések szerint 75 ezer kibertámadás történt a világ 99 országában. Szombaton a Kormányzati Eseménykezelő Központ is riasztást adott ki - jelentette az MTI.

A hvg.hu szerint viszont csak az Avast biztonsági cég már 99 országban 57 ezer fertőzést észlelt. A MalwareTech összestése szerint már több mint 113 ezer fertőzés történt.

Az elemzések szerint a WannaCry távoli kódfuttatást kezdeményez a Microsoft Windows rendszerekben önmaga terjesztéséhez. Mivel a vírus képes féregszerűen terjedni, ezért rendkívül gyorsan fertőz a belső hálózatokon is.

A Microsoft a márciusi javítócsomagjai kiadásakor az érintett sérülékenységeket már javította, frissült az XP-n, a 2003-on és a 2008-on kívül a 7-es, a 8-as és a 10-es szériájú Windows is, a javítás automatikus frissítésen keresztül elérhető.

Magyarországot is elérte

A kártevő már Magyarországra is elért, a hvg.hu szerint a támadássorozatot valós időben monitorozó MalwareTech-térképen Magyarország is megjelent, miután a magyarországi Telenort is elérték a kiberbűnözők. A lapnak a Telenornál megerősítették, hogy valóban elért hozzájuk a támadássorozat, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy abból az ügyfelek nem éreznek meg semmit. A cég egyelőre hivatalos közleményt nem adott ki az őket ért támadás mértékéről.

Arról egyelőre nem tudni, hogy más magyarországi szolgáltatót elért volna a mostani zsarolóvírus-hullám.

Globális káosz

A péntek délután indult kibertámadás-sorozat világszerte okoz problémákat. Több európai és amerikai óriásvállalat mellett a Xinhua hírügynökség jelentése szerint mostanra kínai középiskolák és egyetemek rendszereibe is bejutott a vírus. A német vasút rendszere és egy skót áramszolgáltató is érintett.

Forrás: malwaretech.com

A WannaCry zsarolóvírus a BBC szerint az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Ügynöksége (NSA) által felfedezett és kihasznált biztonsági rést támad a Windows operációs rendszerekben. A zsarolóvírus elérhetetlenné teszi a fertőzött számítógép egyes file-jait, ezzel megbénítva a gép működését. A zárolást a program akkor oldja fel, ha Bitcoinban fizet érte a gép felhasználója. Ennek összege híradások szerint 300, de akár 600 dollárnyi Bitcoin is lehet.

(Korábban írtunk arról, hogy észak-koreai hackerek felfedezték maguknak a zsarolóvírusokat és a bitcoint. Erről itt olvashat bővebben.)