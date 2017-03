Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Sokan ábrándulnak ki a felhőszolgáltatásokból

Csökken azoknak az aránya, akik elégedetlenek a felhőszolgáltatásukkal. A legtöbben az adatvédelemmel elégedetlenek, sokakat pedig az zavar, hogy túl bonyolultak a szerződések. Arra lehet számítani, hogy a jövőben nőni fog az adatvédelmi felelősségbiztosítási piac - írja közleményében a Baker McKenzie, amely legújabb tanulmányában épp a felhőszolgáltatásokat vizsgálta meg.

Jelentősen, mintegy 10 százalékkal csökkent azoknak a felhasználóknak az aránya, akik elégedettek a felhőszolgáltatásukkal. Tavalyelőtt még 70, az előző évben már csak 60 százalék nyilatkozott úgy, hogy nincs problémája az általa használt rendszerrel. A legtöbb problémát az adatbiztonság, a szolgáltatás bonyolultsága és a minőségi elvárások teljesítése okozta a válaszadóknak. A felhőszolgáltatások kiválasztásakor a költséghatékonyság, a rugalmasság és a sebesség a legfontosabb szempontok, míg a legnagyobb kockázatot a biztonság, az adatvédelem és a szabályozási környezet jelentik - derül ki a tanulmányból.

A válaszadók fele továbbra sem tárolna a felhőben bizonyos adatokat, mint például a védett egészségügyi és egyéb személyes adatokat, valamint a stratégiai jellegű vagy különösen bizalmas információkat. Növelhetné a bizalmat, ha a szolgáltatók és a vevők adatvédelmi felelősségbiztosítást kötnének. Egyelőre a feleknek csak alig több mint fele rendelkezik ilyennel.

"A jövőben növekedésre lehet számítani ezen a területen is. Az adatvédelmi felelősségbiztosítások piaca egyre bővülő tendenciát mutat, mivel a szigorúbb adatvédelmi intézkedések bevezetése mellett több vállalat is ilyen biztosítás igénybevételével is ellensúlyozza az adatvédelmi szabályozási környezet 2018-tól esedékes szigorodásából eredő kockázatokat." - mondta el Liber Ádám ügyvéd, a Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda adatvédelmi és IT-ügyi szakértője.

A felhőszolgáltatások piacán fontos szempont a felhasználóknak az is, hogy ugyan egyre többféle csomag közül választhatnak. Ez egyrészről azt eredményezi, hogy olcsóbbá váltak bizonyos szolgáltatások, de így a szerződések is túl komplexekké váltak. Ez is közrejátszhat abban, hogy a kutatás alapján a vevők közel fele közvetlenül a szolgáltatóval köt szerződést.

A válaszadók a szerződéskötés során legalább egy olyan kikötést meghatároznak, amely a vevő adatainak tárolására vonatkozik. A vevők és szolgáltatók 80 százaléka egyetért abban, hogy a megállapodás megkötéséhez a szolgáltatóknak nemzetközileg elfogadott biztonsági szabványokat kell teljesíteniük. A szolgáltatók így is sokszor hozzáférést kapnak a vevő adataihoz, hogy folyamatosan javítani tudják a szolgáltatás minőségét, valamint hogy az adatokat statisztikai és elemzési célokra használják fel.