Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Súlyos díjkülönbségek a magyar mobilszolgáltatóknál

Mobiltelefon-előfizetés választásakor az emberek hajlamosak a jellemzően kétéves hűségidő alatti kiadások alapján dönteni, pedig bárkit érhet kellemetlen meglepetés utána is. Például ha a kedvezményes áron megvásárolt telefonját más szolgáltató kártyájával szeretné használni vagy odaadni valaki másnak.

Bár a mai telefonok élettartama közel sem olyan hosszú, mint a 10-15 évvel korábbi modelleké, jó esetben 3-5 évvel is számolni lehet. A szolgáltatók jellemzőek kétéves hűségnyilatkozatot iratnak alá az ügyfelekkel, aki pedig szeretné, kap egy, a listaárnál lényegesebb olcsóbb telefont is.

Ha az előfizetés lejárta után viszont más szolgáltató sim-kártyáját kívánná beletenni valaki a készülékbe, akkor vagy keres valamilyen függetlenítő-szolgáltatót, vagy ha ezekben nem bízik, akkor a saját szolgáltatójánál intézi. Ez jó esetben egy feloldókód segítségével történik, amelyet beírva a készülékbe, többé nem lesz hozzákötve egy céghez sem.

A függetlenítésért azonban több szolgáltató pénzt kér, egyiküknél akár egy kedvezményesen vásárolt felsőkategóriás készülék árának 10 százalékát is kifizethetjük. Ez persze nem azt jelenti, hogy azoknál a szolgáltatóknál, akik jobban megkérik az árát ennek a szolgáltatásnak, rosszabbul járnánk a végén, csupán érdemes ezzel a költséggel is számolni.

Nagy a szórás

E szempontból a UPC ügyfelei vannak a legjobb helyzetben, hiszen a cég hálózatfüggetlen készülékeket kínál.

A Vodafone annak függvényében fizettet az ügyféllel, hogy mennyi idő telt el az előfizetői szerződés megkötése óta. Ha még tart a hűségidő, akkor a cég csak számhordozás esetén engedi a készülék feloldását. Ha a szerződés még nincs egyéves, akkor 20 ezer forintot kér a feloldásért, egy és két év között 10 ezret, két év után pedig 2500 forintot. Ekkor már jellemzően lejár a hűség is, tehát nem kell kifizetni a készülékkedvezmény összegét sem. A Vodafone a feloldókódot postán juttatja el az ügyfélnek, legkésőbb 15 napon belül.

A Telenornál egységesen 7650 forintot kérnek a függetlenítésért. A hűségidő lejárta előtt természetesen más költségek is terhelik az ügyfeleket. Iphone esetében 4 órán belül, a többi készülék esetén maximum egy héten belül elküldi a gyártó a függetlenítő kódot.

A legmagasabb összeget a Telekom kéri, 15 ezer forintot, akkor is, ha az előfizetésre vállalt hűség már lejárt. Ennél korábban még a készülékkedvezmény és - ha van - a fennmaradó részletek összege is terheli az ügyfelet. A cégnél akár azonnal is kiadják a kódot, de általában 1 munkanapnál nem kell többet várni - írta a Napi.hu-nak a Magyar Telekom kommunikációs igazgatósága.

A függetlenítés díja két éves hűségidő lejárta után Szolgáltató Forint UPC 0 Vodafone 2 500 Telenor 7 650 Telekom 15 000

Forrás: Szolgáltatók