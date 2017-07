Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Szintet léphet a ruhavásárlás

Magyarországon is bemutatkozott a jövő próbafülkéje, ami a legújabb technológiák segítségével köti össze az offline és online világot - tudatta az SAP Hungary Kft. közleményben.

Az XIV. Elektronikus Kereskedelem Konferencián mutatkozott be Magyarországon a jövő próbafülkéje - derült ki az SAP Hungary Kft. közleményéből. Ez egy kicsit más megvilágításba helyezheti a ruhavásárlásokat: a próbafülkében elhelyezett érintőképernyős készüléken keresztül kérhetünk a bolt személyzetétől segítséget, megadva, hogy milyen termékből, milyen méretben és színben szeretnénk próbálni. Ez annyiban más, mint a jelenlegi gyakorlat, hogy az eladónak nem kell a próbafülkénél állnia és várni a kérésre, hanem az megjelenik az eladóknál lévő okostelefonon, akik így a vásárló által kért ruhadarabokat a megfelelő méretben oda tudják vinni a próbafülkéhez.

Az érintőképernyős eszközökkel gyakorlatilag az online áruházban történő vásárlási élmény is megjelenhet a digitalizált próbafülkében: a már meglévő webshoppal, különböző adatokkal összekötve ugyanis lehetővé válik, hogy az adott ruhadarabhoz illő kiegészítők is megjelenjenek a kiválasztott termék alatt a képernyőn.



A jövő próbafülkéje Forrás: SAP Hungary

Lehetőség nyílik arra is, hogy a ruhát a vásárló előzetesen lefoglalja, amelyet aztán a boltban akár a törzsvásárlói kártya felmutatása után át tud venni és fel is tud próbálni. A rendszer a fentieken túl, a korábbi preferenciákat, választásokat tárolva egy következő - akár online, akár bolti - vásárlás alkalmával személyre szabott javaslatokat, sőt kedvezményes ajánlatokat is tehet.

Ma már a hazai vállalkozásoknak is nagy globális társaságokkal kell versenyezniük a fogyasztókért, és a modern technológia alkalmazása jelentős mértékben hozzájárulhat a vásárlói élmény növeléséhez - vélekedett Arany János, az SAP Hybris üzletágvezetője. Az ilyen szolgáltatás fontos pillére az adatbázisok összekötése. Ahhoz, hogy több csatornán is hatékonyan lehessen kommunikálni az ügyfelekkel, a különböző rendszerekből - marketing, készletnyilvántartás, webshop, árazás, lojalitás programok, stb. - érkező adatok folyamatos, integrált menedzselése szükséges.

Az SAP ennek kapcsán készített egy felmérést is, amelyből az derült ki, hogy a fogyasztók 86 százaléka hajlandó akár többet is fizetni ugyanazért a termékért, ha jobb kiszolgálást kap. Emellett az online vásárlók 53 százaléka lemond a kiszemelt árucikk megvételéről, és elhagyja az adott webshopot, ha nem talál gyors, releváns válaszokat a kérdéseire. Ez állhat a mögött is, hogy a megkérdezett vállalatok 91 százaléka azt mondta, a fogyasztói élmény növelése érdekében egyre inkább a testre szabott kiszolgálásra összpontosít.