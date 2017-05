Szüksége van-e Magyarországnak még egy autógyárra?

Újra felmerült a téma, miszerint érdemes-e jelentős adó- és egyéb kedvezmények árán Magyarországra csábítani egy autógyárat. A külügy szerint mindenképpen, de nem mindenki ennyire optimista.

Dzindzisz Sztefan, 2017. május 16. kedd, 15:05

Tavaly novemberben jelentette be Elon Musk, a Tesla vezére, hogy hamarosan dönt a cég arról, hogy hol kívánják megépíteni, új gyárukat. A különféle országok egyből kaptak a lehetőség után és egymás után jelentkeztek be a projektért. Ebben pedig nincs semmi meglepő, ha tudjuk, hogy a Tesla, mintegy 5 milliárd eurós (körülbelül 1500 milliárd forintos) beruházáson töri a fejét, ami akár 17 ezer embernek is munkát adhatna közvetve vagy közvetlenül. Ez utóbbi annyi, mint amennyi embert az Audi, a Mercedes, az Opel és a Suzuki együttvéve alkalmaz Magyarországon.

Nem is kellett több a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak, ők is felvették a kapcsolatot az innovatív autógyárral. Igaz, erről sok mindent egyelőre nem lehet tudni, hiszen a külügy minden megkeresésre annyit válaszolt, hogy folyamatban lévő befektetői tárgyalásokról nem tudnak tájékoztatást adni. Azt viszont már elárulták, hogy hazánknak milyen előnyei vannak, erről itt olvashatnak bővebben.

A nagy kérdés

Persze felmerül a kérdés, hogy mennyire reális, hogy a Tesla Magyarországot válassza? Ez valószínűleg leginkább az adott kedvezmények mértékétől függ, hiszen a Tesla, mint minden más cég, igyekszik minél alacsonyabban tartani a költségeket. Erre pedig nem mellesleg most kifejezetten nagy szüksége lenne az autógyártónak, amely továbbra is brutális veszteségeket termel - csak az idei első negyedévet 330 millió dolláros mínuszban zárta.

Éppen ezért arról kérdeztük olvasóinkat a Facebookon, hogy vajon megérne-e bármilyen árat a Tesla új gyárának Magyarországra csábítása. A kérdés megosztotta a válaszadókat, akiknek az 56 százaléka azt mondta, hogy kerül amibe kerül, jöjjön a gyár, ez akár 10 évnyi adómentességet is megérhet.

Csak akkor, ha ad legalább 400 nettót

Sok olvasónk hozzászólásban is elmondta a véleményét, Gabriella szerint például inkább "ne jöjjenek ide. Ha egyáltalán találnak a gyártósorra embert, az írni-olvasni nem tud, 'jóvanazúgyis' magyar mentalitással dolgozik, kiviszi a gyárkapun, ami 200 kilónál kisebb, de annyi bért követel, mint a német munkás."

Sándor ugyanakkor nem mondana le róla ennyire könnyen, Gabriellának adott válaszában kifejtette, hogy "talán megfelelő irányítással és tisztességes bérrel a Magyar munkaerő is versenyképes lehetne. De ha folyamatosan a túlélésért kell küzdenie, akkor ne csodálkozz azon, hogy megy ami mozdítható. Viszont a többség még mindig megpróbál becsületes maradni és ez meg is látszik rajta. Hiszen éhbérért dolgozik és nincs semmije."

A vitához Zoltán is hozzászólt, aki szerint "vannak Magyarországon olyan régiók ahol nagyon örülnének egy ilyen beruházásnak, és még munkaerő is lenne. A munkabérünk válóban nincs, és nem is lesz annyi, mint egy németnek, de ne is gondoljuk, hogy valaha annyit fogunk keresni mint a nyugatiak. Ha, ugyanannyit keresnénk mint nyugaton, akkor miért jönnének ide a cégek, akkor otthon is termelhetnének ugyanúgy, pedig minden cég azt nyilatkozza, hogy a bérköltség a legkisebb tényező."

Imre alulról közelíti a dolgokat, szerinte ha a Tesla nagy kedvezményt kapna, akkor a dolgozónak is járhatna a megtakarított pénzből: "A munkás meg minimálbérért dolgozzon 3müsszakba.és szombaton is járjon dolgozni, hogy nettóba kapjon 150000ft adókedvezmény nélkül, de lehet sokat is mondtam." A jó hír, hogy Leventének van megoldása: "Csak akkor jőjjön ha ad legalább 400 ezer nettòt"

Újabb szerelde?

Antal ezzel szemben nem akar gyártósort csinálni Magyarországból. "Újabb szerelde? Már nincs is elegendő használható szabad munkaerő! Ez leginkább az Orbán propagandának hiányzik a szerintük meglévő dicsőségtáblájukra!" Hasonlóan gondolkodik Kata is: "ok van esély és szakmunkásokat dolgozókat honnan szednek?"

György szerint ez nem lehet gond, hiszen ez csak "betanított munka". Kata azonban nem hagyta ennyiben: "ok, ha ez betanított munka, akkor ez kifogja váltani a közmunkát? Dél és kelet-magyarországi régióban található sok betanított munkanélküli gondolja bárki is hogy oda fogja telepíteni a Tesla a gyárat??" György azonban gyorsan lehűtötte a kedélyeket: "Nyugi nem jönnek ide, nem hülyék." Úgy látszik ez a válasz betalált Katánál, aki lájkolta is ezt a kommentet.

Egy másik György ugyanakkor más miatt lemondó: "Valószínűleg demokratikus országot fognak választani, még akkor is ha itt a legolcsóbb a munkaerő." Katalin pedig igyekezett egyszerűen hozzáállni a kérdéshez: "Ha nincsenek itt, akkor sem fizetnek adót". És hát valljuk be, ezzel valóban nehéz vitatkozni. A nap kommentje azonban Csabáé, aki szerint az egész kérdésnek nincs értelme, mivel "a jövő a vízzel hajtott járműveké...!!!...nem az elektromos autóké...!!!... 😂 😂"

