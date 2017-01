Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Tíz éves az iPhone

Steve Jobs, az Appe alapítója 2007. január 9-én mutatta be az első generációs iPhone-t a Macworld-ön – írja az Appleinsider.

Az iPhone újradefiniálta mindazt amit a telefonálásról, a kommunikációról, a szórakozásról és a munkáról gondolunk. Az iPhone az első évtizedben felállította a sztenderdeket, de a java csak most jön - mondta Tim Cook, a cég első embere az évforduló kapcsán.

Az első készülék egyesítette magában a telefont, a zenelejátszót (iPod) és az internetböngészőt, ezzel pedig a korabeli konkurensek nem igazán tudták felvenni a versenyt - írja az Appleinsider. Az iPhone az első 10 évben az Apple legfontosabb terméke lett, a bevétel több mint felét adja és általa lett a vállalat a világ legértékesebbje.

Az idén pont az évforduló miatt várhatóan teljesen megújul az új Iphone, amelyet a szakma már iPhone 8-ként emleget az iPhone 7s helyett, amely az eddigi üzletpolitika alapján következne. Sokan egy, a teljes előlapot beborító képernyőt várnak, akár a home gombot is nyugdíjazhatja a cég. Az is lehet, hogy ebben a készülékben debütál majd vezeték nélküli töltés is.