Tőlük várhatjuk a nagy áttörést - megváltozhat az Ön élete is

Egy friss kutatásban arra a kérdésre keresték a választ, hogy mely területek, személyek, illetve cégek azok, amelyektől a leginkább várható egy olyan technológiai áttörés, ami az egész életünket megváltoztathatja.

A világ tech cégeinek vezetői továbbra is úgy gondolják, hogy leginkább az Egyesült Államokból jöhet egy komolyabb technológiai áttörés, ám Kína is nagyon jön fel - derül ki a KPMG több mint nyolcszáz nemzetközi élvonalbeli fejlett technológiai vállalat és a Fortune 500-as listát alkotó cégek vezető szakembereinek megkérdezésével évente összeállított, The Changing Landscape of Disruptive Technologies című elemzéséből.

Ennek a két országnak a teljesítménye kiemelkedik a mezőnyből, a válaszadók több mint fele ezeket jelölte be. Bár egyelőre még az USA vezet 26 százalékkal a kínai 25 százalékkal szemben, az ázsiai ország évről évre egyre inkább kapaszkodik felfelé. A tanulmány szerint ez leginkább annak köszönhető, hogy változott az ország irányvonala: eddig főképp a gyártásra helyezték a hangsúlyt, immár azonban az innováció került a középpontba. Ebben segítség az is, hogy Kínában rendkívül nagy a technológiai újdonságokra nyitott fogyasztói réteg, de a cégek is egyre inkább ebbe az irányba fordulnak.

Mindennek köszönhetően sikerült elérniük a kínaiaknak, hogy az előző évi 23 százalék után most már a válaszadók negyede nevezte meg a legnagyobb potenciállal rendelkező országként. Az USA ugyanezen idő alatt 29 százalékról 26 százalékra esett - ugyanakkor ezzel kapcsolatban a KPMG szakértői kiemelik, hogy ez nem az ország teljesítményének romlását jelzi, hanem azt, hogy világszerte egyre többen foglalkoznak az innovációval.

A fentieken kívül még két versenyzőt érdemes megemlíteni: a képzeletbeli dobogóra India fért fel 11 százalékkal, míg az Egyesül Királyság nem sokkal maradva (10 százalék) követi. A világ második legnépesebb országának helyezése talán többeket meglep, ám ők már a tavalyi felmérésben is itt végeztek. Indiában a mobilos technológiai fejlesztések vannak a középpontban: sok fiatal például csak ezen az eszközön keresztül tud a világhálóhoz kapcsolódni, így az országban népszerűek az olyan banki szolgáltatások, melyeket mobilon keresztül lehet végezni: például fizetni, utalni. A The Changing Landscape of Disruptive Technologies készítői nem felejtik el megjegyezni azt sem, hogy az országban 9 olyan startup működik, melyek értéke meghaladja az egymilliárd dollárt (cirka 300 milliárd forint).

Az elmúlt év egyik nagy nyertese - brexit ide, vagy oda - az Egyesült Királyság volt: amíg egy évvel ezelőtt még csak a válaszadók 4 százaléka tippelt rájuk, addig a mostani kutatásban már 10 százalék. Velük kapcsolatban a szerzők az állami szerepvállalást emelik ki, amivel sikeresen pörgették fel az országban működő kutatás-fejlesztést, illetve tudják magukhoz csábítani a külföldi tehetségeket.

Városok, amelyek a jövőt hozhatják

Amennyiben az innovációs központokat nézzük, úgy San Francisco mellett található Szilícium-völgy annyira kiemelkedik a mezőnyből, hogy a KPMG szakértő is csak azt kérdezték meg az interjúalanyoktól, hogy ezen kívül melyik az a három város, amely az elkövetkező négy évben a legnagyobb vezető innovációs központ lehet.

A fenti eredmények itt is tükröződnek, hiszen a vezető helyet Sanghaj foglalja el, amit New York követ. A szabályt erősítő kivételt Tokió jelenti a harmadik helyen, míg a lista további települései: Peking, London, Washington, Berlin, Chigaco, Tel-Aviv, valamint Boston.

Az első helyen álló Sanghaj egyébként az összes szavazat 26 százalékát kapta, és a válaszadók azt emelték, hogy itt található a térség egyik pénzügyi központja és sok high-tech ipari központ van a térségben, ahol az ott dolgozó innovatív cégek várhatóan a következő években is az élmezőnyben tartják a kínai várost.

Az elektronikában és robotikában erős Tokió 21 százaléknyi szavazatot kapott. A japán főváros most épp olimpiai lázban ég, hiszen náluk rendezik a 2020-as játékokat. A városvezetés pedig nem aprózza el: a következő öt évben 330 millió dollárt költenek csak arra, hogy az alternatív üzemanyaggal működő autók legyenek az utakon, míg egy másik terv szerint addigra már önvezető taxik fogják a vendégek igényeit lesni.

Az egyik legnagyobb előrelépés Berliné, amely az egy évvel ezelőtti 5 százalékát meg tudta duplázni. A szerzők szerint kifejezetten vállalkozásbarát városról beszélhetünk, ahol rendelkezésre áll a megfelelő munkaerő, illetve a kormány is támogató környeztet és infrastruktúrát teremtett. Ugyanakkor a német főváros így sem tudta megelőzni Londont, ahol továbbra is magasan a legtöbb európai tech befektetés történik.

Kiktől várhatunk csodát?

Természetesen a kutatók nemcsak az országokat és városokat, hanem a személyeket és cégeket is összemérték. Ezen a listán a többek közt az autógyártás megreformálni akaró Tesláról és az űrutazást más dimenzióba helyező SpaceX-ről ismert Elon Musk lett az első. Érdekesség azonban, hogyha csak az amerikai válaszadókat néznénk, úgy már az Apple vezére, Tim Cook lenne az első, aki így a globális lista második helyét foglalhatja el.

A harmadik helyen hármas holtversenyt láthatunk: az Alibaba-alapító Jack Ma, akinek cége először online kiskereskedelemben jeleskedett, ám azóta számos területre belépett, többek közt vannak logisztikai, üzenetküldő és fizetést támogató szolgáltatásaik is. A képzeletbeli dobogón van még a Google társalapítója, Larry Page és a cég vezérigazgatója, Sundar Pichai is.

Érdekesség, hogy a Facebook-alapító Mark Zuckerberg és a Microsoft atyja, Bill Gates csak holtversenyben a hetedik helyen végzett. Utóbbit még a Microsoft jelenlegi vezetője, Satya Nadella is megelőz a listán.

Amennyiben a cégeket nézzük, úgy a válaszadók 20 százaléka a Google-től várja a nagy áttörést, míg az Apple 15 százalékot húzott be. Ez utóbbi vállalkozás egyébként szép lassan esik vissza a listán, egy éve még 18 százalékot mért nála a KPMG.

A Microsoft 12 százaléka úgy nem meglepetés, hogy ezzel ugyanúgy a harmadik helyre került, mint egy évvel korábban. A cég mostanában a mesterséges intelligencia és a kiterjesztett valóság (augmented reality, AR) területén próbál meg átütő sikereket elérni. Ez utóbbi a valóság egyfajta virtuális kibővítése, amikor a mobil kamerájával szétnézve egy adott környéken megjelenik az éppen a kamerában látható boltok nyitvatartása vagy akár az adott irányban levő (éppen nem is látható) üzletek leírása és távolságuk.

Az IBM-nek az összes válaszadó 7 százaléka hozta fel a negyedik helyre. Ehhez kellett az is, hogy csak tavaly 8088 amerikai szabadalmat jelentsenek be, főleg a mesterséges intelligencia és a különböző elemző, üzleti kutatások területét. Ezzel egyébként az IBM az egyetlen cég, amely egy évben legalább 8000 ezer szabadalmat tudott bejegyezni.

Érdekesség, hogy bár Elon Musktól rendkívül sokat várnak, a cégétől a Teslától már kevésbé, hiszen az az Amazonnal együtt csak az ötödik helyet foglalta el.