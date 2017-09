Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Totálisan átalakulhat az élet Budapesten

Mi történne akkor, ha 2020-ban bevezetnék, hogy a Hungária körút egyik sávjában csak sharing economy-ban részt vevő autók közlekedhetnek? – többek közt erre a kérdésre is keresték a választ a Napi.hu és a Noguchi Porter Novelli Smart City Forum 2017 elnevezésű konferenciáján. Azt is megtudtuk, hogyan fog átalakulni a Városliget.

Az okosvárosokat számos trend befolyásolja, ilyen lehet többek közt a mesterséges intelligencia fejlődése és a különböző inteligens applikációk terjedése is - mondta Poór Károly, a Magyar Nemzeti Kereskedőház ICT divízióvezetője (nyitókép). A smart city koncepcióra az interneten számos példát találni, ám arra már jóval kevesebb a példa, hogy ez milyen hatással lesz a lakosságra.

Ilyen az egészségügy, amely hamarosan teljesen átalakul, a gyermekeink szinte biztosan más szolgáltatást kapnak, mint mi. Már most sok olyan technológiai eszköz van, amely lehetőséget ad arra, hogy például Londonban Skype-on keresztül adnak diagnózist. Mióta használjuk a Skype-ot? Mégis csak most kezdtük el erre a célra használni - emelte ki ezzel kapcsolatban Poór. Ez csak egy példa, a jól megszokott konzervatív szolgáltatóknak változniuk kell a jövőben, ez biztos.

Az sem mindegy, hogy az okosvárosok lakói milyen szolgáltatást szeretnének. Ezt gyakran elfelejtik megkérdezni - vélte a divízióvezető. A fejlődés várhatóan robbanásszerű lesz, hiszen ezek az innovációk gyorsan elérnek a városokba. Éppen ezért nagy kérdés, hogyan fogjuk erre felkészíteni a lakosságot.

Jó példa az autózás is: elképzelhető például, hogy 2020-ban bevezetik, hogy a Hungária körút egyik sávjában csak sharing economy-ban részt vevő autók közlekedhetnek. Mi lesz akkor az én új autómmal, amit pár millióért vettem néhány hónapja? - tette fel a kérdést Poór, aki szerint ez sokakban felmerülhet majd. Éppen ezért mindig figyelembe kell venni a társadalmi hatásokat és nagy kérdés, hogyan fogja megoldani ezt a törvénykezés. Sokan vagyunk, akik a saját kocsijukat szereti használni - adott egy példát a divízióvezető. Így a lakosságot is edukálni kell, hogy használja azokat az okos megoldásokat, melyeket a település elérhetővé tesz a számára.

Bár a kereskedőház nem foglalkozik smart city programmal, arra azonban képesek, hogy eladják a magyar cégek termékeit külföldön - mondta Poór. A vietnami Ho Si Minh-városban nemrég komoly problémát okozott az, hogy a szomszédos Kína embargó alá akart venni az ott tenyésztett disznókat, mivel nem volt követhető, hogy a hús pontosan honnan származott, hol dolgozták fel. A világ második legdinamikusabban fejlődő városa éppen ezért tavaly év végén eldöntöttet, hogy egy év alatt felépítenek egy olyan transzparens rendszert, amely végig követi, mi történt a disznóval: mely gazda nevelte fel, hol vágták. A városban napi 10 ezer disznó adatai magyar rendszeren futnak keresztül - mondta Poór, aki szerint ilyen lehetőség még lesz, akár smart kártya, vagy parkolási rendszer ügyében.

1850 új parkoló a Városliget alatt

Konkrét budapesti példákat Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója mutatott be a konferencián. A Városliget nagyon sok ponton jelenleg nem olyan romantikus, mint sokunknak a lelkében van, de hamarosan újra az lesz - fogalmazott a szakember, aki szerint a kettősség jellemzi a ligetet, miszerint az épített és a természeti környezet megfelelő összhangban áll egymással. Ez továbbra is megmarad.



Napi.hu Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója

Eddig is ikonikus épületek voltak a ligetben, és ismét ilyenek lesznek. Több nemzetközi tervpályázatot folytattak ennek érdekében, így a tervek szerint ezek akár 500 év múlva is méltó díszei lesznek Budapestnek - mondta Gyorgyevics.

Jövőre megnyílik a Szépművészeti Múzeum - jelentette be a szakember. Egy neves kiállítással "tér vissza" az intézmény. A Szabolcs utcai kórház területén egy modern háttérintézmény, egy országos múzeumi és restaurálási központ nő majd ki a földből. Ötféle légállapotot tud az épület, ahol a hőmérséklet és a páratartalom is folyamatosan állítható lesz - mondott néhány példát Gyorgyevics.

Senki nem tervez fák helyére épületet építeni, a fű közepére újabb bódékat létrehozni, csak burkolt területen építkezünk - mondta a vezérigazgató. A magyar zenének nincs múzeuma, a Magyar Zene Háza ezt igyekszik pótolni. Az új Nemzeti Galériáról elmondta, hogy 2018 év végén kezdődnek el a munkálatai egy japán építész tervei alapján. A Magyar Innováció Háza is megépül, ahol a technológiai újításokkal lehet majd megismerkedni.

A Városliget peremén három mélygarázst is építenek majd, összesen 1850 parkolóhellyel: a Dózsa György úton 800 férőhely, az innováció háza alatt 350 férőhely, míg az állatkerti mélygarázsban 700 férőhely lesz. A Koós Károly sétány lezárása mellett fejlesztik a trolibuszhálózatot, ahogy növekvő kerékpáros forgalommal is számolnak. Lesznek új játszóterek, piknikkert, megújul a közlekedési park, sportpályák épülnek, lesz futókör, kültéri fitneszpálya, illetve integrált kutyás parkterület és kutyafuttatók is lesznek.

Ha azt kérdezzük, hogy mitől okos a Városliget, akkor azt lehet mondani, hogy két fókuszterület van: üzemeltetés és a látogatói élmény. Előbbivel kapcsolatban elmondta, hogy olyan modellt kell alkotni, ami 99 évig fenntartható. Utóbbinál egy integrált smart rendszer létrehozása a cél, egy úgynevezett látogatói alaprendszer. Ebbe beletartozik majd egy teljes lefedettségű wifi-hálózat, lesznek egyedi IoT-megoldások és online jegyrendszerek is. A leendő látogatók személyre szabott kommunikációt kapnak, így például többek közt egyedi kedvezményeket is tudnak adni. "Kevesen érkeznek úgy, hogy kizárólag a fókashow-t akarja valaki megnézni" - mondta ezzel kapcsolatban Gyorgyevics. Aki az innovációs házat látogatja meg és az alatta lévő mélygarázsban parkol, akkor jelentős kedvezményt, esetleg ingyenességet kapjon - mondott egy példát.