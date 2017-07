Új funkció érhető el a Google Térképben

Immár az akadálymentes épületeket, lifteket, éttermeket is mutatja a Google Térkép alkalmazása, ahol az ígéretek szerint egyre több, valós idejű információ lesz elérhető az akadálymentesített létesítményekkel kapcsolatban.

Dzindzisz Sztefan, 2017. július 7. péntek, 10:14

Az új funkció segítségével a felhasználók olyan információkat adhatnak meg, mint hogy egy bejárat vagy lift kerekesszékkel is megközelíthető-e, van-e kifejezetten mozgáskorlátozottaknak kialakított parkoló, valamint, hogy kerekesszékkel is könnyedén elférnek-e egy étteremben. Annak érdekében, hogy a közreműködni kívánó felhasználók hitelesen tudjanak válaszolni ezekre a kérdésekre, a Google egy útmutatót is készített.

A funkció mától automatikusan elérhető a Google Térképen belül, amit a felhasználók az alkalmazás, azon belül a menü megnyitása után "Az Ön által hozzáadott tartalmak" gombra kattintva érhetnek el. Ezzel megjelenik a "Hiányzó információ hozzáadása" opció, amelyet "Hozzáférhetőség" szerinti rendezésre kell beállítani.

Ezt követően megadhatók azok az információk a kiválasztott helyekről, amelyek segítik az érintettek tájékozódását, ezeket az alkalmazás automatikusan menti. (Bekeményít a hatóság - ötvenezres bírsággal fenyegetik a budapesti autósokat.)

A KSH legfrissebb adatai szerint Magyarországon több mint 230 ezer mozgássérült él.