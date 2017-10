Új szolgáltatást indított Magyarországon a Google - mutatjuk a részleteket

A Google mától magyarul is elérhetővé teszi az úgynevezett Repülőjáratok és Úti célok szolgáltatási felületeit, amelyek segítségével ígérete szerint egyszerűbbé és kényelmesebbé válik az utazásszervezés.

A Google Repülőjáratok (Google Flights) a megfelelő járat megtalálásban segíti a felhasználókat. A szolgáltatáson belül nem csak a célállomás és a dátum állítható be, de akár az utazásra szánt pénzügyi keret és a preferált légitársaság is. A megadott kritériumokat figyelembe véve jelennek meg a lehetőségeket. Ezen felül különlegesség, hogy az árbeli változások is könnyedén nyomon követhetőek, ezekről értesítést is beállíthat a felhasználó - közölte a cég.

Az Úti célok (Destinations on Google) az utazásszervezés kezdeti fázisában nyújthat segítséget. Az ország, vagy akár kontinens nevét, és az 'Úti célok' szavakat beírva a keresőbe, a találatok között rögtön megjelenik az Úti célok felület. Itt a repülőjáratok és szállás lehetőségek mellett olyan további információk segítik az utazni vágyókat, mint időjárási előrejelzés, fontosabb helyi látnivalók, vagy, hogy mikor látogatják a legtöbben az adott célállomást. A repülőjegy árakat és a szállás lehetőségeket hat hónapra előre lehet összehasonlítani, így a funkció azoknak is ajánlott, akik szeretnék megnézni, hogy egy adott célállomásra mikor lehet a leggazdaságosabban eljutni.