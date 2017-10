Újdonságok jönnek a magyar utakon - itt tartunk most

Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Néhány éve még utópiának tűnt, ma már egyre inkább valóság az önvezető autó. Ugyan attól még messze vagyunk, hogy autózás közben a sofőr is tudjon olvasgatni, ám a fejlődés rohamos mértékű, így gyorsabban jöhet a váltás, mint sokan gondolnák. Előbb azonban a jogi rendszerünket is át kell hangolni, hogy meg tudjon felelni az új kihívásoknak – derült ki a Napi.hu és a Noguchi Porter Novelli Smart City Forum 2017 elnevezésű konferenciáján.

Bár a teljesen önvezető autó még nem valóság, ám ha azt nézzük, hogy a 4-es metró már önvezető, akkor láthatjuk, hogy az emberek már elkezdtek hozzászokni az automatizált közlekedéshez - mondta Bodnár Balázs, az evopro Kft. ügyvezető igazgatója.

Sőt, nemcsak a négyes metró, hanem a repülők is tudnak önvezető módban vezetni, van olyan légitársaság, amelyik előírja pilótáinak, hogy néha kézzel szálljanak le, nehogy a totális automatika miatt elfelejtsék az alapvető rutinokat.

Apró lépésenként haladunk, hiszen eleinte az emberek nem bíznak az új technológiákban, majd ha áttör a bizalom a kezdeti félelmen, akkor szinte túlzott lesz az - vélte Hamar Zoltán, az Autóipari Próbapálya Zala Kft. műszaki igazgatója, aki szerint ezt jól mutatja a Tesla (és annak árfolyamának) példája is.

Az még messze van, hogy olvasgassunk vezetés közben

Az önvezető autóknak is több típusa van: van, amelyik csak segít a vezetésben, míg van olyan, ami már teljes mértékben automatán vezeti magát - mondta Balogh András, a Thyssenkrupp Presta Hungary Kft. műszaki igazgatója. Hogy ez valóság legyen, a vevőknek is el kell fogadnia ezeket, de a törvényi szabályozásnak is lépést kell tartania vele.

Ugyanakkor ma még a teljesen automata autókban is szükség van a sofőrre, például a kocsi csak akkor megy, ha a sofőr keze a kormányon van. Ma még tehát nem lehet olvasni, sms-t küldeni vezetés közben, még akkor se, ha sokan az egyáltalán nem automatizált autókban is ezt teszik jelenleg - mondta Balogh. A jövőben azonban eljutunk odáig, hogy az autó teljes mértékben önmagát fogja vezetni, ekkor már akár aludhatunk is a járműben.

Szerinte a jelenlegi legnagyobb kihívások egyike, hogy elfogadható összegért tudjanak az autógyártók szenzorokat szerelni a járművekbe. A kamerát zavarja a köd, az ultrahangot pedig nagyjából minden, akár az eső is - sorolta a problémákat Balogh, aki szerint ezen a területen még nagyon sok fejlesztési munkára van szükség.

Legalább ekkora kihívás a kommunikáció, például ha jön hátulról egy mentőautó, akkor, ha a forgalom automatikusan félreáll, úgy sokkal hamarabb juthat el céljához a mentős. Vagy egy kereszteződésben jelzi, ha jön valaki oldalról. Fontos kihívás lesz a biztonság is, hiszen ha egy hacker az autópálya mellett ülve például kikapcsolja a fékrendszert, az könnyen belátható, hogy mekkora problémát okozhat - mondta Balogh.

Amennyiben nagyon sok önvezető autó lesz, akkor egy idő után be fogják tiltani az emberi vezetést, hogy csökkenteni tudják a balesetek számát - prognosztizált Balogh, aki szerint azonban több mint egy évtizedre van szükség ahhoz, hogy teljesen automatizált autók fogják járni az utakat.

Mi van akkor, ha az önvezető autóknak is jogosítványt kell szereznie? - tette fel a kérdést Balogh. Amennyiben egy ember hibázik, úgy véges számú embert tud veszélyeztetni, ám ha egy szoftver hibázik, úgy az már rögtön több millió érintettet jelent.

Sokat számító különbségek

Amikor egy város infrastrukturális fejlesztéseken gondolkodik, akkor sokan mondják azt, hogy nem a digitális fejlesztés fog sok pénzt elvinni, hanem a festék, hiszen a sávok normális felfestése is alapfeltétele annak, hogy az önvezető autó balesetmentesen tudjon közlekedni - tette hozzá Bodnár Balázs.

Nagy kérdés, hogy egy önvezető autóval el lehet-e Budapestről Párizsba utazni. Nagy kérdés, hogy lesznek olyan fejlesztések, hogy a magyar autó is megértse a francia táblát, de valószínűbb, hogy ez egy lehetőség az autógyáraknak, hogy országonkénti csomagokat készítsenek - vélte Balogh András, a Thyssenkrupp Presta Hungary Kft. műszaki igazgatója.

A legtöbb jogi kérdésre még nincs válasz

Az első lépést a technológiának kell meglépnie ezt a jog csak követni fogja, így főképp előbbin múlik az, hogy mikor lehetnek önvezető autók az utakon - emelte ki Liber Ádám, LLM, CIPP/E, a Baker McKenzie ügyvédje. Jogi szempontból nem mindegy, hogy az önvezető autót mennyire automata rendszer vezette a baleset pillanatában. A legfontosabb jogi kérdés, hogy ki fogja a felelősséget vállalni, ha baleset történik. Szinte mindig az üzembetartó lesz a felelős, akkor is, ha elromlik egy szoftver a kocsiban - mondta Liber. Bár szó lehetne a termékfelelősség kérdéséről, azaz ha a termék hibás és nem nyújtja az általában elvárható biztonságot, ám ez a szakember szerint nem valószínű, hogy elterjed, itthon egyébként sincs gyakorlata.

Ugyancsak fontos kérdés a közúti járműbiztonság, ám a jelenlegi szabályozásba nagyon nehezen illeszthető bele az önvezető autó, hiszen annak a jogszabályok szerint mindig a gépjármű vezetője a felelős. Ezért nem is lehet jelenleg vezető nélküli autót az útra engedni - mondta Liber. Probléma az is, hogy az önvezető képességgel rendelkező járművek műszaki követelményei nincsenek szabályozva. Ezt érdemes külön szabályozni a szakember szerint, például azzal, hogy kerüljön egy autóba a repülőkhöz hasonló fekete doboz, aminek felnyitásával pontosan vissza lehetne keresni, hogy mi történt a baleset előtti pillanatokban.

Liber beszélt a biztonság kérdéséről, mivel az önvezető autók nemcsak a hackerek, hanem a terroristák célpontjai is lehetnek, megfelelő védelem nélkül könnyen át is vehetik az irányítást. A cél az lenne, hogy távolról ne lehessen egy autót se irányítani - vélte a Baker McKenzie ügyvédje. Nem mindegy az sem, hogy ezeket az autókat összekötik-e a rendőrséggel, hogy például, ahogy az Ötödik elem című filmben, gyorshajtás esetén egyből lehessen számlázni a büntetést.