A BIF-et is felkarolja a BÉT

Januártól a Schmidt Mária és családja többségi tulajdonában álló BIF részvényei is bekerül a BÉT elemzési és árjegyzési programjába. A tőzsde kis- és közepes méretű cégeket támogató programjába eddig 10 részvény került be, kilencről közülük már meg is jelentek az első elemzések, a brókercégek zömében vételre javasolják a papírokat.

A Januártól tovább bővül a Budapesti Értéktőzsde elemzési és árjegyzési programja. Az eddigi nyolc részvény mellé ezúttal a BIF-részvények kerülnek be, az az ingatlancég, amelynek 88,12 százalékos tulajdonosa a Schmidt Mária és családja tulajdonában lévő PIÓ-21 Kft.

A programba való bekerülés alapja a tőzsde tájékoztatása szerint elsősorban a kapitalizáció, a forgalom és a közkézhányad. A program a BÉT tavaly elfogadott ötéves tőzsdefejlesztési stratégiájának azon célját támogatja, hogy a kibocsátói körön, azaz a kínálati oldalon belül a kis- és közepes tőkeértékű vállalatok jelenléte, szerepe hangsúlyosabb legyen a börzén. A BÉT az új szolgáltatáson keresztül gyakorlatilag a másodpiac fejlesztésébe invesztál azzal, hogy semleges szereplőként az elemzés mellett árjegyzést is vásárol a programban résztvevő tőzsde tagjaitól - közölte a tőzsde.

A tőzsde közleménye szerint a független elemzések elkészítésének tőzsdei támogatása nem ismeretlen a világban. Példa lehet erre a Deutsche Börse kkv piaca, a Scale is, ahol a befektetői döntések megalapozottságát, akár a tőzsdei forgalom és likviditás magasabb fokozatra kapcsolását elősegítendő a tőzsde elemzést vásárol a kibocsátótól független forrástól.

A programban eddig négy brókercég közölt elemzéseket nyolc részvényről, az elemzések néhány napja, angol és magyar nyelven olvashatóak már a BÉT honlapján. Az elmúlt napokban megjelent nyolc elemzés közül öt a kiválasztott részvények vásárlását javasolja a befektetők számára, három viszont csak óvatos tartást javasol.

Vételre javasolják a Concorde elemzői a Duna House részvényeit 4585 forintos célárfolyammal, az MKB felülsúlyozná az Alteo részvényeket 823 forintos célárral és vételre érdemesnek tartja a Masterplast papírokat 823 forintos célárfolyam mellett. Az OTP a Pannergyt és a Zwackot látta el vételi minősítéssel 1024 és 17688 forintos célár mellett. A bank elemző a Rábára is a jelenlegi tőzsdei árfolyamnál 12 százalékkal magasabb célárat adtak meg (1380 forint egy 20 forintos osztalékfizetés után) akárcsak a Zwack esetében (17688 forint egy 1050 forintos osztalékot követően), viszont a győri cég részvényeit csak tartásra javasolják. Tartás minősítést adott a Wood & Company a két általa elemzett részvényre, az Állami Nyomdára és a Graphisoft Parkra is, 1406 és 3734 forintos célár mellett.

Nemrég a Concorde megjelentette a CIG Pannnóniáról szóló elemzését is. Ez az egyetlen részvény, amelyet fundamentálisan túlértékelt minősítést kapta, a brókercég elemzői szerint ugyanis az nem ér többet részvényenként 356 forintnál, annak ellenére, hogy a Mészáros Lőrinc nevéhez köthető Konzum-Opus páros tulajdonszerzését követően hatalmasat rallyzott az árfolyama, jelenleg is meghaladja az 500 forintot. A Concorde elemzői ezért eladásra javasolják a papírt.

