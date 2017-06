Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A jó piaci hangulatban jól teljesített a BÉT

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 435,94 pontos, 1,23 százalékos emelkedéssel, 35 948,41 ponton zárt hétfőn. A részvénypiac forgalma 7,1 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével erősödtek a pénteki záráshoz képest.

A Mol 510 forinttal, 2,37 százalékkal 22 015 forintra erősödött, 1,7 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 150 forinttal, 1,64 százalékkal 9280 forintra nőtt, forgalmuk 2,3 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 7 forinttal, 1,51 százalékkal 470 forintra emelkedett, forgalma 331,2 millió forint volt.

A Richter-papírok 60 forinttal, 0,83 százalékkal 7190 forintra gyengültek, forgalmuk 2,5 milliárd forintot ért el.

Cinkotai Norbert, a KBC Equitas elemzője az M1 aktuális csatornán elmondta, erősen teljesített a BÉT, ami megfelel az európai trendnek, ahol szintén 1 százalék körüli pluszok voltak. Mint az elemző kifejtette, Emmanuel Macron pártjának győzelme pozitív hír volt a befektetők számára, a Brexittel kapcsolatban pedig akár még az is elképzelhető, hogy olyan forgatókönyvek valósulnak meg, amelyek elnapolják a brit kilépést. A pozitív piaci hangulatban a BÉT is jól tudott teljesíteni, a magyar papírok közül egyedül a Richter gyengült. Pénteken azonban a Richter volt a legerősebb, így a hétfői nap egyfajta korrekciónak is felfogható - mondta az elemző.

