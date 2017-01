Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A Mol teljesített a leggyengébben a héten

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX pénteken 32 714,58 ponton, az előző hetinél 167,34 ponttal, 0,51 százalékkal alacsonyabban zárt, enyhén csökkenő forgalom mellett.

A részvénypiac forgalma 31,01 milliárd forintot ért el az előző heti 31,71 milliárd forinttal szemben.

A vezető részvények ára vegyesen alakult, az OTP és a Magyar Telekom erősödött, a Mol és a Richter gyengült.

A legjobb hete az OTP-nek volt, amely 1,48 százalékkal emelkedve 8900 forinton zárt pénteken, heti forgalma meghaladta a 14,57 milliárd forintot.

A Magyar Telekom 1,18 százalékkal ért többet, pénteken 515 forinton zárt, heti forgalma meghaladta a 2,65 milliárd forintot.

A Mol árfolyama ezzel szemben 2,64 százalékot gyengült egy hét alatt, pénteken a kereskedést 20 300 forinton zárta, heti forgalma több mint 8,05 milliárd forint volt.

A Richter 1,80 százalékot veszített az értékéből az elmúlt héten, pénteken 6265 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma 5,12 milliárd forintot tett ki.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 1937,98 ponton zárt pénteken, 0,79 százalékkal, 15,40 ponttal alacsonyabban, mint egy héttel korábban.

Hétfőn a magyar börze alapvetően jól teljesített, a BÉT az erősebb részvénypiacok közé tartozott miközben a nemzetközi piacok gyengültek, elbizonytalanodtak az új amerikai elnök protekcionista lépései miatt.

Kedden a nemzetközi hangulattal ellentétesen mozgott a BUX, a nyugat-európai és tengerentúli tőzsdeindexek 2-3 százalékot emelkedtek, a BÉT részvényindexe viszont csaknem 0,7 százalékos eséssel fejezte be a kereskedést.

Szerdán a BÉT viszonylag jól teljesített, a világ piacaival együtt emelkedni tudott. A jó teljesítmény elsősorban az OTP-nek és a Magyar Telekomnak köszönhető, a Richter árfolyama nem mozdult el nagy mértékben, a Mol-nál pedig kisebb esés volt tapasztalható.

Csütörtökön az európai tőzsdékhez hasonlóan a magyar piacon is kedvező volt a hangulat, a BUX kisebb emelkedéssel tudott zárni. A legjobban a Mol teljesített, de az OTP és a Richter is pluszban fejezte be a kereskedést.

Pénteken alacsony forgalom mellett, enyhe csökkenéssel zárta a napot a BÉT, profitrealizálás zajlott a magyar értékpapírpiacon. A vezető részvények a piacnyitástól kezdve eladói nyomás alatt voltak.