A Mol volt a nap nyertese

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 50,12 pontos, 0,15 százalékos csökkenéssel, 32 636,18 ponton zárt kedden. A részvénypiac forgalma 17,6 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest.

A Mol 290 forinttal, 1,40 százalékkal, 20 940 forintra erősödött, 7,2 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 97 forinttal, 1,14 százalékkal, 8403 forintra csökkent, forgalmuk 5,5 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 6 forinttal, 1,20 százalékkal, 495 forintra esett, forgalma 770,5 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 20 forinttal, 0,31 százalékkal, 6545 forintra nőtt, forgalmuk 3,8 milliárd forintot ért el.

A Mol volt a legjobban teljesítő magyar részvény, még a nyugat-európai részvénypiacokat is jócskán felülteljesítette - mondta Nagy András, az Erste Befektetési Zrt. részvényelemzője az M1-en. A Mol kereskedésére pozitívan hathatott, hogy a hétfői bejelentés szerint részvényenként 625 forint - a várakozásoknál nagyobb - osztalék kifizetését tervezik. Az is pozitívan befolyásolhatta a kereskedését, hogy valószínűleg fel fogják darabolni a Mol-részvényeket, ami a papírok forgalmát növelheti. A Molnak nem csupán az árfolyama nőtt kiemelkedően, a forgalma is kiemelkedő volt.

A BÉT-en oldalazás volt tapasztalható, a BUX index minimálisan csökkent. A nyugat-európai részvénypiacokon is inkább stagnálást lehetett látni, a piacok kivártak a szerdai amerikai kamatdöntés előtt. Az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed a várakozások szerint 25 bázisponttal megemeli az irányadó kamatot. A másik fontos esemény szerdán a holland választás lesz. A BÉT-en a nemzeti ünnep miatt szerdán nem lesz kereskedés.