Amerika kifulladhat Trump tehetetlensége miatt

Hiába járnak csúcson az amerikai részvényindexek, a bankszektor március óta szenved, a nagybankok közül nem egy árfolyama már jelentőset esett. A fő gond a gyengének várt második negyedév mellett az, hogy egyelőre nem látszik semmi a Trumptól várt kedvező változásokból.

A vezető amerikai részvényindexek ugyan történelmi csúcsokon járnak, azonban eközben a legnagyobb bankok részvényeinek árfolyama már március közepe óta esik - írja összefoglalójában a Financial Times. Annyira, hogy néhány nagyban részvényeinek árfolyam-vesztesége már lassan közelít a Wall Street-en medvepiaci tartománynak tekintett 20 százalékos szinthez, a Goldman Sachs például 16,5 százalékkal jár alacsonyabban márciusi csúcsánál.

A Donald Trump megválasztása utáni rally megfordulása alapvetően két oknak tudható be a lap szerint. Az egyik, hogy korábban a befektetők nagy reményeket fűztek a választási ígéretekben hangoztatott gazdaságélénkítő intézkedésekhez és adóreformhoz, a másik pedig a második negyedévre várt gyengébb eredmények.

Korábban a Bank of America és a Goldman Sachs részvényei a legnagyobb nyertesei voltak a választások után kibontakozott emelkedésnek. A befektetők akkor úgy vélték, az emelkedő kamatok, az esetlegesen csökkenő adók és a lazuló szektorbeli szabályozás egyaránt jót tehet a bankoknak. A legnagyobb bankok részvényeit tömörítő KBW Bank index a választások napjától március elejéig 32 százalékot emelkedett. Egyébként a nagybankok részvényesei alaposan ki is használták az év eleji rally, tömegesen adtak el részvényeket.

Azonban a Trump adminisztráció első kudarca, amely az egészségügyi reform vártnál nehézkesebb keresztülvitele volt, komoly kétségeket keltett a szereplőkben arra vonatkozóan, képesek lesznek-e az ígért változtatásokra más területeken. Ráadásul a szektor most nem áll annyira jól, a bankszektor vezetői részéről szerdán egy New York-i konferencián arról lehetett hallani, hogy a kereskedési bevételeik korántsem jók az idei második negyedévben, mint tavaly ilyenkor voltak. Ez tovább fokozta a részvényeken az eladói nyomást.

Nem látni a javulás jelét sem

A nagy brókercégek bankokkal foglalkozó elemzőinek hozzáállása is megváltozott. Tavaly év végén még meglehetősen felhőtlenül nyilatkoztak a szektor kilátásairól, most azonban már jóval borúsabbnak ítélik a helyzetet: Fred Cannon, a Keefe, Bruyette & Woods elemezési igazgatója szerint egyre több elemző módosítja modelljeit, s az idei banknyereségekben már nem számolnak az adóreformok idei megszületésével és hatásaival.

Az amerikai adóreformot már 1986-ban is nagyon nehéz volt keresztülvinni, pedig akkor az elnöknek kétpárti támogatása volt a törvényhozásban, s az elnök extrém népszerűségnek örvendett- Most egyik sem mondható el - figyelmeztetett a szakértő.

Az első negyedév különösen jól sikerült a bankoknak, mivel az emelkedő kamatokra való felkészülés jegyében a cégek egymást taposva igyekeztek még az utolsó pillanatban hiteleket felvenni a még kedvező kamatkörnyezetben.

Azonban ez a pezsgés áprilisban az FT szerint eltűnt a piacról, s májusban sincs jele javulásnak. Ez azt jelzi előre, hogy a második negyedévben a bankok várhatóan nem tudják fenntartani azt a kedvező profittermelési szintet, mint amit az első negyedévben elérni sikerült. Marianne Lake, a JPMorgan pénzügyi igazgatója például arról számolt be, hogy bankjánál a kereskedési tevékenységből származó bevételek a negyedévben eddig 15 százalékos visszaesést mutatnak az előző év azonos időszakához képest, s nem is látja okát annak, hogy miért fordulna meg ez a trend. De más bankvezérek is hasonló folyamatokról számoltak be.

Technikai szempontból a bankszektor számára még nincs minden veszve. A KBW bank index jelenleg 88 és 90 pont között ingadozik. Ez egy nagyon fontos támaszzóna a mutató grafikonján, innen indult ugyanis január közepén az a rally, ami a mutató március elejére 100 pont közelébe repítette. Ha az index tovább esne, a jelenleginél még 2-3 százalékkal alacsonyabbra, akkor az komoly jelzés lenne arra vonatkozóan, hogy beköszönt az igazi medvepiac az amerikai nagybankok részvényeinél.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!