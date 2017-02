Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Amit Trump eddig tett, az csak a kezdet

A mostani rally a részvénypiacon úgy néz ki csak a kezdet. A Trump megválasztása óta tartó emelkedés nagyon hasonlít arra, ami Ronald Reagan első elnöksége idején történt, s ez a mostaninál is jóval magasabb árfolyamokat vetít előre - véli egy veterán technicista.

Ha a történelem szolgálhat bármilyen vonalvezetővel arra, hogy mi fog történni a részvénypiacon, akkor megvan az esélye annak, hogy a Trump-rally még csak most kezdődött. Legalábbis így véli egy veterán technikai elemző a CNBC.com szerint.

A portálnak Ralph Acampora, az Altaira Capital Partners taktikai befektetésekért felelős igazgatója nyilatkozott, őt sokszor a technikai elemzés keresztapjaként is emlegeti a pénzügyi sajtó. A szakember szerint nagyon sok hasonlóság fedezhető fel a Dow Jones Industrial Index Trump megválasztása óta tartó emelkedése és a Reagan kormányzat hivalba kerülésekor bemutatott teljesítménye között. Szerinte a piac most hasonló mézesheteket él át, mint Reagan hatalomra kerülésekor.

Ha forex, akkor AlfaTrader. Magyar ügyfélszolgálat, angol befektetési számla biztonsága.

Ügyfeleknek VIP TraderSzoba tagság.



A cikk a CEMP cégcsoport szolgáltatását is népszerűsíti.

A választás napja, 1980 novembere és 1981 áprilisa között az első hat hónapban a Dow Jones Industrial Index 15 százalékkal emelkedett - emlékeztet a szakember. Ezek voltak a mézeshetek. Trump megválasztása óta 4 hónap telt el, s ha a történelem iránymutatással szolgálhat, akkor az ő mézesheteiből is van még hátra - tette hozzá. A Dow Jones Industrial 13 százalékkal emelkedett a választás óta.

Ennek ellenére középtávon azért problémák is lehetnek, ha él a párhuzam. Amikor a Reagan korszakban véget értek a mézeshetek, 1981 hátralévő részében 25 százalékkal esett a vezető index. Ez akkor Acampora szerint annak volt betudható, hogy idő kellett amíg a Reagan által alkalmazott új gazdaságpolitika elkezdte éreztetni hatását. Szerinte most a Trump kormányzattal is hasonló a helyzet, s ezért nem árt felkészülni középtávon egy komolyabb korrekcióra sem.

Acampora a várható korrekció ellenére emlékeztet: a Reagan kormány első évében bekövetkező korrekcióban a Dow olyan mélypontot ért el, ahonnan egy 18 évig tartó szuper-bikapiac indult. Más szóval, ha a történelem ismétli önmagát, akkor amit Trump tesz, az szuper pozitív lehet a részvénypiac számára. Úgy gondolom, a dolgok kifutása időben hasonló lehet - mondta a szakember.

Acampora szerint a Dow Jones Industrial néhány hónapon belül elérheti a 22 000 pontos szintet is, ami egy jó 6 százalékos emelkedést jelentene a mostani értékekhez képest.