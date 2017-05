Áprilisban is emelkedett a maginfláció Japánban

Áprilisban már a negyedik egymást követő hónapban emelkedett éves összevetésben a maginfláció Japánban, ami némi reményt nyújt a döntéshozóknak, hogy a gazdaság stabil élénkülése elősegítheti a fogyasztók deflációs várakozásainak eloszlatását.

Papp Zsolt, 2017. május 26. péntek, 08:22

A pénteken közzétett adatok szerint a friss élelmiszerek árváltozását nem tartalmazó maginfláció éves összevetésben 0,3 százalékkal nőtt áprilisban, de elemzők ennél magasabb értékre, 0,4 százalékra számítottak a márciusi 0,2 százalékos emelkedés után- írja az MTI.

Az energia- és élelmiszerárakat sem tartalmazó maginfláció stagnált, míg a teljes kosárra számított fogyasztói árak 0,4 százalékkal emelkedtek. Az előző hónaphoz viszonyítva szezonális kiigazítással számolva a fogyasztói árak 0,1 százalékkal, az energia és a friss élelmiszerek árát nem tartalmazó maginfláció pedig ugyancsak 0,1 százalékkal emelkedett. A friss élelmiszereket nem tartalmazó statisztika szerint nem változtak a fogyasztói árak áprilisban havi összevetésben.

A növekedés jelentős része azonban nagyrészt annak tudható be, hogy egy éve nagyon alacsonyak voltak az energiaárak. Számos vállalat továbbra sem meri vállalni az árak emelését, mert attól tartanak, hogy elriasztják a vásárlástól a költségek változására érzékeny háztartásokat.

Az idei első negyedévben a vártnál nagyobb ütemben, 2,2 százalékkal nőtt a japán hazai össztermék éves összevetésben. A vártnál erősebb növekedés alapvetően az export robusztus emelkedésének tudható be. A japán GDP mintegy 60 százalékát kitevő belső fogyasztás továbbra is meglehetősen gyenge ütemben nőtt, miközben a bérek és a háztartások jövedelmei is csak szerény mértékben emelkedtek. Nem jó előjel májusra, hogy a tokiói statisztika a pénzromlás ütemének lassulását jelzi.

A japán fővárosban nagyjából az országos szintnek megfelelően változnak a fogyasztói árak, ám a tokiói adatok mindig egy hónappal megelőzik az országos statisztikát. Tokióban éves összevetésben 0,2 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak májusban, míg a friss élelmiszerek nélkül számított maginfláció 0,1 százalékkal emelkedett, az energia- és élelmiszerárakat sem tartalmazó maginfláció pedig stagnált. A japán jegybank inflációs célszáma 2 százalék.