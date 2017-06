Átszervezi leányait az Opimus

A tőzsdén jegyzett cégcsoport beolvaszt több céget a tulajdonában álló Mediaworks Zrt-be. A művelettel várhatóan október végéig végeznek - derül ki az Opimus Group Nyrt. közzétételéből.

Az Opimus Press Zrt. csütörtökön arról döntött, hogy a leányvállalati struktúrájának egyszerűsítése és optimalizálása érdekében beolvasztja a Magyar Előfizetői Vagyonkezelő Kft.-t (MEV), a Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft-t és a PRIMUS Népszabadság Média Képviseleti Kft.-t a szintén a cég tulajdonában álló Mediaworks Hungary Zrt.-be. Utóbbi a művelet után a cégek általános jogutódja lesz.

Nagy változást ez nem jelent az Opimus Nyrt.-nél, mivel a cégek eddig is a tulajdonai voltak, most csak összevonják az érdekeltségeket. A vagyonelemek viszont koncentrálódnak: a Primus tulajdonában apportként vitték be a Médiaworks Bécsi úti irodaházát, mely a vállalkozás 2016-os kiegészítőmelléklete szerint 679,3 millió forintra volt árazva.

A beolvadás tervezett időpontját 2017. október 31. napjában határozták meg.

A Mediaworks csütörtökön jelentette be, hogy tovább bővül a portfóliója: a FourFourTwo focicentrikus magazin is a kiadócéghez került - írta meg a szintén mediaworksös sportlap, a Nemzeti Sport.

Még márciusban jelent meg Mészáros Lőrinc felcsúti gázszerelő, polgármester és üzletember a tőzsdén is jegyzett Opimusban. Majd a hónap közepén a vállalkozó és a már szintén az érdekeltségébe került Konzum Alapkezelő és a Konzum Management kft is bejelentkezett, hogy 50 százalékot meghaladó tulajdoni hányadot és közös irányítási jogot szerez az Opimus Nyrt.-ben. A sok kapcsolt vállalkozással rendelkező cégek esetében a GVH jóváhagyására is szükség volt a művelethez, melyet júniusban engedélyezett is a versenyhatóság.





A hihetetlenül alacsony tarifák és az elégedett ügyfelek véleményei révén a DEGIRO a leggyorsabban növekvő bróker Európában. Regisztráljon, és fektessen be a DEGIRO biztonsági struktúráján keresztül.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!